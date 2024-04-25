Россияне из Кемеровской области перевели ВСУ миллионы рублей: губернатор сделал срочное заявление

Жители Кемеровской области задонатили на украинскую армию немаленькую сумму. Испуганный губернатор региона выступил с немедленным сообщением.

Глава Кемеровской области господин Сергей Цивилев в телеграмме сообщил об очередном успехе украинской разведки. По его словам, наши спецслужбы заставили россиян проспонсировать Вооруженные силы Украины. Как так произошло, информирует 24 Канал.

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Встревоженный губернатор при полном параде рассказал, что с начала 2024 года мошенники заставили кузбассовцев (жителей Кемеровской области – 24 Канал) перевести на счета, с которых оплачиваются дроны и вооружение для ВСУ, миллионы рублей.

Мы обязаны это остановить. Каждый из нас должен предупредить прежде всего родителей, детей, коллег, друзей об опасности. Эти переводы финансируют врага,

– подчеркнул Цивилев.

Также чиновник анонсировал введение персональной ответственности руководителей предприятий и организаций за объяснительную работу по этому вопросу.

Вы лично отвечаете за каждого сотрудника. Главное – предотвратить преступление. Перевел деньги – помог врагу,

– заявил чиновник.

В то же время Цивилев не указывает, как именно жители региона должны предотвратить кибератаки украинцев. Вероятно, чиновник советует согражданам отказаться от безналичного перевода средств.

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