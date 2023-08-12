Мариуполь – транзитный пункт россиян: куда враг перебрасывает силы и технику
Россияне не концентрируют технику в Мариуполе. В основном они используют город как транзитный пункт. Оккупанты перегоняют технику и живую силу.
Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Россияне боятся останавливаться за городом, поэтому в основном базируются внутри. У них есть несколько точек.
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Размещение техники
Оккупанты размещают технику в хранилищах "Азовстали", а небольшие боекомплекты оставляют возле жилых застроек. В Мариуполе работает ремонтная база, где в основном ремонтируют небольшую технику.
"Грузовиков очень много тянут из Таврического направления, со стороны Бердянска заезжают "Уралы", "Камазы". Ремонтируют их в двух местах и затем они уезжают на фронт", – отметил советник городского головы.
Петр Андрющенко о ситуации в Мариуполе: смотреть видео
Перемещение оккупантов
Непосредственно живая сила оккупантов курсирует мимо города в направлении Бердянска. Петр Андрющенко отметил большую колонну, которая на днях почти сутки двигалась на север Донецкой области, вероятно, под Волноваху и Угледар.
Там было много военной техники: БМП, танки. Это странно, потому что обычно ехали в обратную сторону. Были замечены также кадыровские отряды "Ахмата", которых перебросили из-под Донецка и они уехали где-то на Запорожскую область,
– добавил он.
Везут оккупанты через Мариуполь и раненых – их огромное количество. По словам Андрющенко, пропагандисты пытаются через своих так называемых военкоров искусственно нагнетать ситуацию, мол "все по плану". Но непосредственно в Кремле хорошо понимают настоящее положение дел, в частности, возле Херсонской и Запорожской областей.
Мариуполь: последние новости
- Во временно оккупированном Мариуполе усилился террор местного населения. Туда ввезли новые подразделения росгвардии и ФСБ. За неделю исчезает до 100 человек. Вероятно, их отвозят в застенки, которые расположены прямо в центре Мариуполя.
- Россияне нашли Мариуполю "город-побратим". Им стал чеченский Грозный. Оккупанты даже подписали так называемое "соглашение о родстве".
- Враг продолжает поражать своей циничностью. В Мариуполе открыли супермаркет, где еще недавно были похоронены тела убитых горожан.