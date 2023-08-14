Геноцид продолжается: россияне готовят мобилизацию молодежи на оккупированных территориях

После выборов на оккупированных территориях россияне планируют провести мобилизацию населения. Они стремятся уничтожать украинцев руками украинцев.

Россияне готовы идти на очередное преступление против мирного населения. Россияне продолжают геноцид мирного населения.

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Мобилизация украинцев в армию России

Россияне планируют мобилизовать украинцев в российскую армию и росгвардию на оккупированную территорию после проведения так называемых "выборов". Оккупанты запланировали это явление псевдодемократии на начало сентября.

Недавно появилась точная информация о существующих мобилизационных списках в Луганской области. Оккупанты планируют привлечь молодежь 1996 – 2005 годов рождения до войны против Украины. То есть они будут использовать даже ребят, которым только исполнилось 18 лет в качестве "пушечного мяса".

Военное объединение украинцев и крымских татар призывает любыми силами избегать незаконной мобилизации.

Оккупанты хотят провести "выборы"