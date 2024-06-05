Травят и сдают позиции: взятый в плен россиянин пожаловался на сопротивление местных в оккупации
Источник:3-я отдельная штурмовая бригада
Украинские защитники взяли в плен 28-летнего российского военного. Он рассказал, что украинцы в оккупации оказывают постоянное сопротивление, а также сдают их позиции.
Недавно украинские военные также взяли в плен гражданина Словакии, который воевал в составе оккупационной армии. Мужчина был медиком и во время эвакуации раненого получил контузию. Впрочем, он решил не возвращаться на российские позиции, а пошел в сторону ВСУ.
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Оккупант рассказал о сопротивлении украинцев в оккупации
28-летний оккупант рассказал, что попал на фронт в октябре 2022 года. Мужчину мобилизовали и отправили на обучение снайпера в Дагестан. В декабре 2022 года оккупант оказался на фронте, впрочем, не в роли снайпера, а обычного штурмовика, которого отправили на передовую.
"Мне дали автомат и отправили на передовую", – заявил оккупант.
Впоследствии оккупант попал на ротацию и стал больше сталкиваться с украинцами в оккупации. Российский военный начал жаловаться, мол, граждане Украины в оккупации всячески пытаются насолить российским военным.
Сдают позиции, отравляют людей (российских военных – 24 Канал). Как-то я ехал на машине, и по мне отработал маленький миномет. Позже мы узнали, что это была пара, которая была против нашего пребывания здесь,
– жалуется оккупант.
Россиянин также заявил, что украинцы, которые оказывают сопротивление в оккупации, маскируются и открыто об этом не заявляют. О партизанах российские военные узнают только из разговоров местных жителей, которые поддерживают российскую власть.
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- Первые мобилизованные заключенные уже успешно выполняют задачи на поле боя. Более того, украинским защитникам уже удалось взять в плен российских военных.
- В мае бойцам ССО также удалось взять в плен россиян в Харьковской области. Так, российские военные захватили гражданское здание, 4 оккупантов спецназовцы ликвидировали, поскольку они сопротивлялись, а 2 – взяли в плен.
- 3 июня украинские защитники также взяли в плен немало россиян. Так, в ОСГВ "Хортица" сообщили, что в течение суток в плен захватили около 60 оккупантов. Все они сдавались под Волчанском на Харьковщине.