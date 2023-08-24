Радовался не долго: оккупант хвастался "захваченным" Bradley, а затем плакал в плену

Российский захватчик недавно хвастался, как будто бы "захватил" БМП Bradley. Оккупанты планировали "оттянуть" технику, но оказались в плену.

Соответствующие кадры распространяют в сети, в частности – журналист Андрей Цаплиенко. Он опубликовал два показательных видео, как оккупанты недолго радовались и хвастались, передает 24 Канал.

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"Привет господину Зеленскому"

На первом видео российский оккупант самоуверенно хвастается, что его подразделение якобы захватило американскую БМП Bradley. Захватчики гордились, что "затрофеили" технику, которая была на вооруженных ВСУ.

Передаем привет господину Зеленскому… Сейчас мы пригоним "мотолыгу" и заберем эту ху*ню. Отряд Керчь,

– хвастался оккупант.

Оккупанты хвастаются перед "трофеем" / Внимание! Нецензурная лексика (18+)

Однако радоваться россиянам пришлось недолго. Уже на следующих кадрах видно, что так хваставшийся оккупант и уверенно "передавал приветствие" украинскому президенту, оказался в плену. Он сразу начал жаловаться и ныть, что "ему всего 19 лет".

Россиянин в плену уже не так самоуверен: смотрите видео

Как заявляет Цаплиенко, вероятный позывной кафира на видео – "Шмыга". Он является бойцом "Отряда Керчь", который состоит в большинстве добровольцев из Крыма и других оккупированных территорий. Известно, что это подразделение является медийным, который активно пиарят в российской пропаганде.

Они, как о них пишут, "глубоко погружены в интернет-культуру и аниме", поэтому принадлежат к образованной и творческой среде. И это значит, что нытье "Шмыги" могло быть хорошо продуманным спектаклем "давить на жалость, если попадешь в плен",

– прокомментировал Цаплиенко видео из сети.

Российский комбат в плену помогает ВСУ

В украинском плену оказался российский майор и комбат Томов. Он загадочно исчез на левобережье Херсона близ населенного пункта Казачьи Лагери. Россияне сетовали, что Томов не выходил на связь в течение нескольких дней.

Впоследствии стало известно, что комбат 1822 года полка вооруженных сил России оказался в украинском плену. В сети опубликовали кадры, на которых Томов сидит у карты и что-то активно показывает. Можно предположить, что он решил помочь ВСУ освобождать территории от захватчиков.