Россияне подожгли ворота в Лондоне, на которых был украинский флаг
Источник:Маричка
Россияне в Лондоне подожгли ворота, на которых находился украинский флаг. Его повесила украинка из Львова, живущая в столице Великобритании.
Пользователь Маричка написала, что инцидент произошел в ночь на 15 сентября. Она вызвала полицию.
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В Лондоне россияне подожгли ворота с украинским флагом
Теперь россияне добрались до меня и в Лондоне, сегодня (15 сентября – 24 Канал) подожгли ворота, потому что там висел украинский флаг. У**бки,
– написала украинка.
Она также рассказала, что это не первый случай, когда россияне предпринимают такие действия. Потому что россияне уже пробовали сжечь его однажды в течение недели, однако флаг не горел.
Россияне пытались поджечь украинский флаг и использовали горючее / Фото Марички
"При чем это нужно было постараться, потому что флаг не горит, они пробовали как-то на неделе. Сегодня (15 сентября – 24 Канал) взяли что-то горючее с собой", – рассказала пользовательница.
Россияне в Лондоне подожгли украинский флаг: смотрите видео
Маричка написала, что по вызову из-за преступлений на почве ненависти приехала полиция. Теперь львовянка ждет обновленной информации о расследовании.
Пользователь Дымко Жлуктенко также написал, что россияне подожгли ворота только потому, что на них был украинский флаг.
Это ворота моего друга из Львова, сейчас живущего в Лондоне. Поэтому всех россиян нужно депортировать – ни одному украинцу не безопасно ходить с ними на одной улице,
– написал Жлуктенко.
Полиция приехала по вызову в Лондоне / Фото пользовательницы Марички
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