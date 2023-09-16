Россияне подожгли ворота в Лондоне, на которых был украинский флаг

Россияне в Лондоне подожгли ворота, на которых находился украинский флаг. Его повесила украинка из Львова, живущая в столице Великобритании.

Пользователь Маричка написала, что инцидент произошел в ночь на 15 сентября. Она вызвала полицию.

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В Лондоне россияне подожгли ворота с украинским флагом

Теперь россияне добрались до меня и в Лондоне, сегодня (15 сентября – 24 Канал) подожгли ворота, потому что там висел украинский флаг. У**бки,

– написала украинка.

Она также рассказала, что это не первый случай, когда россияне предпринимают такие действия. Потому что россияне уже пробовали сжечь его однажды в течение недели, однако флаг не горел.

Россияне пытались поджечь украинский флаг и использовали горючее / Фото Марички

"При чем это нужно было постараться, потому что флаг не горит, они пробовали как-то на неделе. Сегодня (15 сентября – 24 Канал) взяли что-то горючее с собой", – рассказала пользовательница.

Россияне в Лондоне подожгли украинский флаг: смотрите видео

Маричка написала, что по вызову из-за преступлений на почве ненависти приехала полиция. Теперь львовянка ждет обновленной информации о расследовании.

Пользователь Дымко Жлуктенко также написал, что россияне подожгли ворота только потому, что на них был украинский флаг.

Это ворота моего друга из Львова, сейчас живущего в Лондоне. Поэтому всех россиян нужно депортировать – ни одному украинцу не безопасно ходить с ними на одной улице,

– написал Жлуктенко.



Полиция приехала по вызову в Лондоне / Фото пользовательницы Марички

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