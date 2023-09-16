Користувачка Марічка написала, що інцидент трапився у ніч проти 15 вересня. Вона викликала поліцію.

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У Лондоні росіяни підпалили ворота з українським прапором

Тепер русня добралась до мене і в Лондоні, сьогодні (15 вересня – 24 Канал) підпалили ворота, бо там висів український прапор. У**бки,

– написала українка.

Вона також розповіла, що це не перший випадок, коли росіяни вдаються до таких дій. Тому що росіяни вже пробували спалити його якось протягом тижня, проте прапор не горів.

Росіяни намагались підпалити український стяг і використали горюче / Фото Марічки

"При чому то треба було постаратися, бо прапор не горить, вони пробували якось на тижні. Сьогодні (15 вересня – 24 Канал) взяли щось горюче з собою", – розповіла користувачка.

Росіяни в Лондоні підпалили український стяг: дивіться відео

Марічка написала, що на виклик через злочини на ґрунті ненависті приїхала поліція. Тепер львів'янка чекає оновленої інформації про розслідування.

Користувач Димко Жлуктенко також написав, що росіяни підпалили ворота тільки через те, що на них був український прапор.

Це ворота мого друга зі Львова, який зараз живе в Лондоні. Тому всіх росіян потрібно депортувати – жодному українцю не безпечно ходити з ними на одній вулиці,

– написав Жлуктенко.



Поліція приїхала на виклик у Лондоні / Фото користувачки Марічки

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