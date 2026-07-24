Россияне подвергли Одесскую область массированной атаке: зафиксированы серьезные разрушения и пострадавшие

24 июля россияне провели массированную атаку на Одесскую область. К сожалению, поступают сообщения о серьезных разрушениях и пострадавших.

На регион летели ракеты и ударные БПЛА. Об этом сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

Каковы последствия атаки на Одесскую область?

В ходе обстрела были поражены жилой сектор и промышленная инфраструктура.

В частности, повреждения получила территория одного из предприятий. Здесь обошлось без разрушений и пострадавших.

Также в результате попадания была повреждена крыша многоквартирного жилого дома. Кроме того, были разрушены частные дома и легковые автомобили.

К сожалению, пострадали женщина и 4-летний ребенок. Им оказана медицинская помощь.

В настоящее время все возникшие пожары уже оперативно ликвидированы спасателями.

Последствия атаки на Одесскую область / Фото ОВА

Напомним, что ночью Россия атаковала Украину 5 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 180 ударными БПЛА.

По предварительным данным, ПВО сбила/подавила 4 ракеты и 160 беспилотников на севере, юге и востоке страны.

К сожалению, зафиксировано попадание одной ракеты и 14 БПЛА в 9 местах, а также падение обломков сбитых ракет и беспилотников еще в 8.