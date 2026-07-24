Россияне подвергли Одесскую область массированной атаке: зафиксированы серьезные разрушения и пострадавшие
24 июля россияне провели массированную атаку на Одесскую область. К сожалению, поступают сообщения о серьезных разрушениях и пострадавших.
На регион летели ракеты и ударные БПЛА. Об этом сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер.
Каковы последствия атаки на Одесскую область?
В ходе обстрела были поражены жилой сектор и промышленная инфраструктура.
В частности, повреждения получила территория одного из предприятий. Здесь обошлось без разрушений и пострадавших.
Также в результате попадания была повреждена крыша многоквартирного жилого дома. Кроме того, были разрушены частные дома и легковые автомобили.
К сожалению, пострадали женщина и 4-летний ребенок. Им оказана медицинская помощь.
В настоящее время все возникшие пожары уже оперативно ликвидированы спасателями.
Последствия атаки на Одесскую область / Фото ОВА
Напомним, что ночью Россия атаковала Украину 5 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 180 ударными БПЛА.
По предварительным данным, ПВО сбила/подавила 4 ракеты и 160 беспилотников на севере, юге и востоке страны.
К сожалению, зафиксировано попадание одной ракеты и 14 БПЛА в 9 местах, а также падение обломков сбитых ракет и беспилотников еще в 8.