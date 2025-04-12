СБУ назвала имена трех российских военных, которые похитили ветерана АТО на Харьковщине

СБУ и Нацполиция установили личности еще трех российских военных, причастных к военным преступлениям на Харьковщине. Речь идет об оккупантах, которые похищали и пытали местных жителей в начале полномасштабного вторжения.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Что известно об оккупантах, которые похитили ветерана АТО на Харьковщине

Фигурантами дела о похищении ветерана АТО на Харьковщине являются:

Айрат Азимшин – командир взвода 6 отдельной танковой бригады России;

Сафарал Андрианов– заместитель командира взвода 6 отдельной танковой бригады России;

Асланбек Кабардов – командир автомобильного отделения 26 танкового полка вооруженных сил России.

Все трое россиян входили в состав оккупационных группировок России, участвовавших в захвате поселка Иванчуковка Изюмского района.

Следствие установило, что во время пребывания на территории временно оккупированной общины, они были участниками массовых репрессий против местного населения.

Правоохранители рассказали, что в апреле 2022 года фигуранты ворвались в частное домовладение бывшего участника АТО.

Во время "налета" злоумышленники вытащили во двор 57-летнего потерпевшего, связали его и начали требовать якобы имеющееся у него огнестрельное оружие. Использовав это как "повод для выяснения обстоятельств", россияне посадили мужчину в российский застенок на временно оккупированной части региона. Впоследствии пострадавшего вывезли в одну из тюрем в России, где его замучили до смерти,

– говорится в сообщении.

По материалам СБУ, всем трем фигурантам было заочно сообщено о подозрении за нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения каждого из оккупантов к ответственности за преступления против Украины. В СБУ отметили, что каждый из них будет найден и наказан.

К слову, недавно стало известно, что россияне на оккупированной территории Запорожской области бросили за решетку женщину, которая переводила деньги сыну в ВСУ. Ее приговорили к 14 годам колонии с ограничением свободы на 1 год.