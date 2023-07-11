ВСУ "проводят ротацию" среди россиян: точная ликвидация командиров и кадыровцев

11 июля в районе Бердянска украинские военные ликвидировали российского генерал-лейтенанта Олега Цокова. Накануне российская армия понесла потери возле Бахмута, а также в Краснодаре – неизвестный застрелил командира подводной лодки Станислава Ржицкого.

Это 24 Каналу прокомментировал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. По его словам, многочисленные потери российских оккупантов свидетельствуют о слаженной работе Сил обороны Украины.

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"Работа спецслужб координируется с армией – и получаем результат. Силы обороны Украины "проводят ротацию" среди российского командования", – отметил Сазонов.

Олег Цоков не в первый раз попал под атаку. В сентябре 2022 года он был ранен, однако выжил.

Российские генералы неохотно ездят на передовую, потому что осознают риски для себя. К слову, чем больше командиров отправляются к Кобзону – тем больше проблем в управлении вражескими войсками.

Кадыровцы не вагнеровцы

Экс-командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого убили в Краснодаре семью выстрелами во время пробежки в парке. Именно с его лодки россияне атаковали мирные города Украины.

Россия пыталась усилить Бахмутское направление благодаря бойцам спецотряда "Ахмат", однако их разбили еще на подходе к Бахмуту.

"Кадыровцы очень переоценены. Это не военные, большинство из них не имеют боевого опыта", – подчеркнул Сазонов.

Россияне несут потери в Украине: последние новости

Россия теряет на войне в Украине своих военных, технику и потенциал. Только за последние сутки враг потерял на нашей земле 540 единиц личного состава. Всего с начала полномасштабного вторжения погибли 235 020 захватчиков.

Вечером 12 июня стало известно о гибели российского генерала Сергея Горячева, который почему-то оказался в эпицентре боевых действий. Ликвидация начштаба отразится на управляемости вражескими войсками.

Россиян уничтожают свои же, о чем свидетельствует работа заградительных отрядов. Очевидцы показали работу одной из таких группировок во время полномасштабной фазы российско-украинской войны.

Вместе с кадыровцами у Бахмута массово погибают захватчики из 83 отдельной десантно-штурмовой, а также 57 и 72 отдельных мотострелковых бригад.