Россияне понимают, что не удержат ЗАЭС, – российский оппозиционер назвал причины

Несколько дней звучат разговоры о возможности выхода оккупантов с территории Запорожской АЭС. Несмотря на уверения спикера Путина Дмитрия Пескова, что это не так, существует много факторов, которые могут заставить россиян покинуть ЗАЭС.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его мнению, причин, которые могут заставить окупантов уйти из ЗАЭС много – и одна из них возможные договоренности с Путиным.

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Россия понимает, что не удержит ЗАЭС

Он отметил, что говорится о заявлении Си Цзиньпина, который отметил недопустимость применения ядерного оружия. Вроде бы существует договоренность о том, что Путин согласится не применять ядерное оружие в обмен на то, что Запад не передаст Украине современные самолеты F-15 и F-16.

По словам оппозиционного политика, также МАГАТЭ давит на Кремль, предупреждая о возможных санкциях против госкорпорации "Росатом". Россия сама тоже понимает, что не удержит территорию ЗАЭС.

Совокупность этих фактов привела к тому, что уход России из ЗАЭС очень возможен. И это хороший признак, ведь говорит о том, что предупреждение о недопустимости ядерной войны имеет серьезную силу.

– подчеркнул Гудков.

Однако он отмечает, что расслабляться и считать, что опасность миновала, нельзя.

Хороший сигнал

"Однако если Песков делает такие заявления, а также один из руководителей МАГАТЭ говорит о том, что продолжаются договоренности о выходе российских войск из ЗАЭС и россияне не будут ее использовать как свою военную базу, - это хороший сигнал", – отметил Гудков.

Он считает, это значит, что процесс деоккупации и наступления ВСУ продолжится с новой силой.

Выйдут ли оккупанты с территории ЗАЭС: смотрите видео

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