Россияне попали в "капкан", из которого практически невозможно выбраться: обзор фронта от Свитана

Российские оккупанты попали в окружение на Агрегатном заводе в Волчанске. Враг пытался прорваться к ним на автомобилях, однако им это не удалось. Кроме того, увеличилась серая зона между заводом и позициями врага.

В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил события в Волчанске.

Важно В Волчанске десятки оккупантов заблокированы на одном из предприятий, – ОВА

Россияне в ловушке

По его словам, там россияне попали в “ресурсный капкан, ведь им выделили недостаточное количество сил и средств для выполнения такого типа задач.

Сами попали в этот "капкан" и сейчас оттуда выбраться практически невозможно. Если они не перебросят на это направление резервы с восточного направления. Больше у них резервов нет,

– рассказал Роман Свитан.

Он предположил, что сейчас мы можем заставить россиян забрать свои резервы из-под Донецка и Волновахи. Как раз те, которые готовятся к попыткам прорваться к Покровску. Это такой один из возможных ходов, который россияне сами нам "подарили". Соответственно можно дальше развивать это направление.

Уничтожен склад боеприпасов

Украинские разведчики 25 июня в Воронежской области поразили полевой склад боеприпасов российской армии.

По словам Романа Свитана, это непосредственная работа армейской разведки:

уничтожение складов,

коммуникаций противника,

штабов,

мест дислокации врага,

боеприпасов.

Военный эксперт объяснил, что сначала их надо вычислить – это как раз работа разведки. Далее принимается решение на уничтожение различными средствами поражения. У разведки для этого есть механизмы.