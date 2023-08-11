Россияне попали по гражданскому объекту на Прикарпатье: погиб ребенок

Враг утром 11 августа нанес массированный ракетный удар по территории Украины. К сожалению, в Ивано-Франковской области зафиксировали попадание в объект гражданской инфраструктуры.

В результате атаки погиб ребенок. Врачи пытались сделать все возможное, но спасти его не удалось.

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Глава ОВА Светлана Онищук сообщила, что оккупанты нанесли удар по гражданскому объекту. В результате атаки пострадали люди, среди которых был ребенок.

Ребенок в критическом состоянии был доставлен в больницу. Медики делали все возможное, но, к сожалению, спасти жизнь не удалось,

– сообщили в ОВА.

Детали атаки не разглашаются. Вместе с тем Онищук призвала всех украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, ведь безопасного места в Украине во время полномасштабного вторжения оккупантов и постоянных обстрелов России нет нигде.

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Позже в Офисе генпрокурора сообщили, что враг нанес удар "Кинжалом" по Ивано-Франковской области. Ракета попала на территории частного дома. В результате этой атаки погиб 8-летний мальчик.

Информация о других пострадавших уточняется.

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