Что произошло с подбитым Bradley и его экипажем: в Минобороны показали фото с БМП и бойцами

Российские оккупанты обстреляли украинский Bradley из "Града". При выполнении боевого задания произошло прямое попадание ракеты в боевую машину пехоты.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своих соцсетях рассказала о судьбе БМП Bradley и его экипаже. В машине находились бойцы из 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

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Анна Маляр дала понять, что россиянам не удалось уничтожить Bradley и убить наших защитников, сидящих в этой технике. Она опубликовала фотографии с уцелевшими воинами и поврежденной БМП.

Этот пример доказывает, что заявленная производителем бронемашин незаурядная боевая живучесть – не просто слова. "Брэдли" помогает сохранить самое ценное – жизнь военнослужащих,

– написала она.

Подбитый Bradley и уцелевший экипаж / Фото Анны Маляр

Какие повреждения получил Bradley

Российский "Град" попал одной из ракет в башню машины. Из-за этого произошло возгорание. Наши защитники эвакуировались из Bradley, а механик-водитель остался внутри. Он поехал в безопасное место и погасил пламя. Все воины уцелели. Один из них получил лёгкую контузию.

БМП находится на ремонте, а экипаж получил новую технику. Эти военные продолжают выполнять задачи.

Не существует техники, которую невозможно уничтожить, существует техника, спасающая жизнь,

– отметила Маляр.

Замминистра обороны добавила, что сталь можно восстановить.

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