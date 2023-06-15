Что произошло с подбитым Bradley и его экипажем: в Минобороны показали фото с БМП и бойцами
Источник:Анна Маляр
Российские оккупанты обстреляли украинский Bradley из "Града". При выполнении боевого задания произошло прямое попадание ракеты в боевую машину пехоты.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своих соцсетях рассказала о судьбе БМП Bradley и его экипаже. В машине находились бойцы из 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".
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В Минобороны поделились хорошими новостями
Анна Маляр дала понять, что россиянам не удалось уничтожить Bradley и убить наших защитников, сидящих в этой технике. Она опубликовала фотографии с уцелевшими воинами и поврежденной БМП.
Этот пример доказывает, что заявленная производителем бронемашин незаурядная боевая живучесть – не просто слова. "Брэдли" помогает сохранить самое ценное – жизнь военнослужащих,
– написала она.
Подбитый Bradley и уцелевший экипаж / Фото Анны Маляр
Какие повреждения получил Bradley
Российский "Град" попал одной из ракет в башню машины. Из-за этого произошло возгорание. Наши защитники эвакуировались из Bradley, а механик-водитель остался внутри. Он поехал в безопасное место и погасил пламя. Все воины уцелели. Один из них получил лёгкую контузию.
БМП находится на ремонте, а экипаж получил новую технику. Эти военные продолжают выполнять задачи.
Не существует техники, которую невозможно уничтожить, существует техника, спасающая жизнь,
– отметила Маляр.
Замминистра обороны добавила, что сталь можно восстановить.
Россияне постоянно врут о потерях Украины в технике
- Недавно кремлевские пропагандисты заявили, что оккупанты якобы уничтожили 16 единиц западной техники. Однако в Пентагоне не смогли подтвердить их "успехи".
- Захватчики также врали, что 47-я отдельная механизированная бригада потеряла на Запорожском направлении военную технику, которую Украина получила от Запада. Представитель командования "Магуры" Валерий Маркус записал видео, где назвал эту информацию российским ИПСО.
- Также пропаганда Кремля часто придумывает абсурдные цифры. Так, в мае россияне с гордостью отчитались об "уничтожении" 73 HIMARS. 24 Канал высмеял российский фейк.