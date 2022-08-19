россияне поставили дополнительные блокпосты на въезде к крымскому мосту, – Чубаров

После новых взрывов в Крыму российские оккупанты решили поставить дополнительные блокпосты на въезде к крымскому мосту. Так они ищут "диверсантов".

Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он отметил, что россияне не хотят признавать, что причиной взрывов на полуострове являются не "диверсии".

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россияне не хотят признавать, что ВСУ могут делать практические шаги по деоккупации Крыма, потому что это вдребезги разбивает их утверждения о сакральности полуострова. Слова о самой мощной ПВО оказались блефом,

– подчеркнул Чубаров.

россияне не пускают на полуостров украинцев

оккупанты придумали себе причину взрывов в Джанкое. Это, мол, была диверсия. Теперь эта версия позволяет им осуществлять репрессии и гонения населения. По словам Чубарова, все масштабные акции россияне начинают с блокирования выезда и въезда из Крыма. Они уже начали проверять всех выезжающих с полуострова людей.

Кроме того, враг поставил дополнительные "границы" на административной границе между оккупированной Херсонской областью и Крымом. Теперь заехать в Крым с материковой части Украины практически невозможно. Ведь россияне не пускают людей с украинскими паспортами. Мол, так на полуострове увеличивается количество людей, которые "потенциально могут быть диверсантами".

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Главное о последних взрывах в Крыму

Вечером 18 августа на крупнейшем военном аэродроме россии в Крыму – "Бельбек" – раздались взрывы. После этого в оккупированном Севастополе объявили воздушную тревогу.

Звуки взрывов услышали и вблизи крымского моста. Жители Керчи публиковали видео, на котором были слышны мощные взрывы. Получил ли мост повреждения – неизвестно. Ни украинские военные, ни российские оккупанты пока не комментировали этого.

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