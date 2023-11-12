Комплекс наблюдения "Ирония-М" больше ничего не увидит: "Азов" красиво уничтожил технику России

Благодаря бойцам "Азова" российские оккупанты потеряли достаточно дорогую технику. Наши защитники сняли момент уничтожения вражеского комплекса.

Бойцы "Азова" поделились кадрами уничтожения вражеской техники. Оккупанты разместили комплекс, предназначенный для круглосуточного наблюдения за нашими защитниками, на одном из терриконов Донбасса.

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Подробности уничтожения "Иронии-М"

Разведчики "Азова" обнаружили оптико-электронный комплекс наблюдения "Ирония-М". После этого бойцы бригады атаковали его ударными беспилотниками.

В результате удачной атаки FPV-дронами азовцы уничтожили комплекс и лишили врага возможности собирать информацию о перемещении, технике и личном составе Сил обороны Украины,

– говорится в сообщении.

Уничтожение комплекса наблюдения "Ирония-М": видео "Азова"



Наши воины мощно уничтожают вражескую технику

Недавно ВСУ на Таврическом направлении уничтожили российскую станцию РЭБ "Борисоглебск" и 2 артиллерийские системы оккупантов. Речь идет о моделях 2С19 "Мста-С" и 2С5 "Гиацинт-С". Кроме этого, украинские защитники ликвидировали около 600 захватчиков.

Не так давно бойцы бригады "Лють" и подразделения авиации Нацполиции уничтожили в Донецкой области вражескую систему "Муром-М". Также правоохранители "задвухсотили" русского командира.

Напомним, командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил об уничтожении новейшего зенитно-ракетного комплекса С-300В4. Еще россияне потеряли 2 танка, 7 артиллерийских систем, 26 дронов и другую технику, а также склад с боеприпасами.

, стоимость одного комплекса наблюдения "Ирония-М" составляет около 50 000 долларов.