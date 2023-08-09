Россияне остались без "глаз": пограничники эффектно уничтожили вражеский "Муром-М"

Российские захватчики потеряли еще один дорогостоящий комплекс наблюдения "Муром-М". Пограничники засняли его красивое уничтожение и поделились кадрами.

Государственная пограничная служба Украины выложила в соцсетях кадры уничтожения российского комплекса "Муром-М". Инцидент произошел в Харьковском направлении.

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Подробности уничтожения вражеского комплекса

Как отметили пограничники, российский "Муром-М" отправился на свалку.

Попаданием дрона-камикадзе бойцы "Стальной границы" уничтожили вражеский наблюдательный комплекс на Харьковском направлении,

– говорится в сообщении.

Как видно на кадрах, россияне попытались спрятать технику среди деревьев, однако это им не помогло. На видео можно увидеть, что сначала оператор дрона пролетает очень близко к вражеской цели. После этого он резко разворачивается на 180 градусов и уничтожает "Муром-М" сзади. Другой БПЛА зафиксировал попадание, после которого поднялся большой столб дыма.

Пограничники уничтожают российский "Муром-М": видео ГПСУ



Что собой представляет "Муром-М".

Оккупанты используют "Муром-М" для круглосуточного наблюдения за перемещением ВСУ. Этот комплекс имеет дорогостоящую аппаратуру.

Посредством его оптики россияне могут разглядеть человека на расстоянии до 10 километров. Также у него есть тепловизор, позволяющий выявлять людей в 4 километрах, а транспорт – в 8 километрах.

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