Россияне повредили в Херсоне мост, который ведет к микрорайону Корабел
- Российские войска нанесли авиаудар по Херсону, повредив мост в микрорайон Корабел и несколько домов.
- Атака осуществлена двумя управляемыми авиабомбами, информации о пострадавших пока нет.
Российские войска нанесли авиаудары по Херсону. Поврежден автомобильный мост, ведущий к микрорайону Корабел.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Херсонской областной государственной администрации Александра Прокудина.
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Что известно об атаке на Херсон?
Около 18:00 российская авиация ударила двумя управляемыми авиабомбами по Херсону. Поврежден автомобильный мост, ведущий к микрорайону Корабел.
Также повреждены 3 частных дома и многоэтажка.
Сейчас информация о пострадавших не поступала.
Напомним, россияне обстреливают Херсон тяжелой артиллерией и используют дроны для атак на людей и транспортные средства. Опасность в Херсоне представляют вражеские FPV-дроны и дроны Mavic, которые охотятся на гражданские и военные цели.
Российские дроны особенно нацелены на транспортные артерии и машины, движущиеся в и из Херсона.
Ранее, 19 июля, российские захватчики ударили по территории Греко-Софийской церкви - старейшего храма города Херсон.