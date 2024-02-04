Разрушения в городе катастрофические: россияне почти вплотную приблизились к Часовому Яру

Российские захватчики приблизились к Часовому Яру Донецкой области примерно на 5 - 7 километров. Город все больше страдает от артиллерийских обстрелов оккупантов.

Разрушения в Часовом Яру просто катастрофические. Об этом в эфире телемарафона рассказала военнослужащая бригады Национальной гвардии "Рубеж" Кристина Вояк.

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Оккупанты приблизились к Часовому Яру

Как отметила военнослужащая, к самому городу враг уже приблизился на 5 – 7 километров.

Туда уже очень хорошо достает артиллерия. Разрушения в городе просто катастрофические. Это настоящее лицо "русского мира", которое мы наблюдаем везде куда противнику удается дойти,

– сообщила Вояк.

В то же время на Бахмутском направлении уже некоторое время идут позиционные бои. По ее словам, это означает, что позиции переходят "из рук в руки".

Там, где враг имеет частичный успех, украинские бойцы пытаются контратаковать и забирать свои позиции обратно. Она также подчеркнула, что сейчас целью российской армии является захват Часового Яра и выход на границы Донецкой области.

Тактики по всей линии соприкосновения, по фронту – "мясные штурмы" и вторую-третью неделю наблюдаем возвращение к механизированным штурмам. Кое-где заходит бронетехника и танковые колонны, а также в течение последних двух недель они применяют также дроны со сбросами, в которых есть слезоточивый газ,

– рассказала военная.

В частности, она отметила, что на этом направлении воюет российская 98 воздушно-десантная дивизия и добровольческий российский корпус.

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