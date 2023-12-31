Россияне прикрываются Белгородом, как щитом: военный обзор от Свитана

Россияне подтвердили, что погибшие гражданские в Белгороде – это результат работы их ПВО. На самом деле они специально прикрываются городом с гражданским, как щитом.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор в ежедневном военном обзоре на 24 Канале рассказал, что за Белгородом расположен военный аэродром, откуда россияне совершают пуски по Харькову. Между тем, количество погибших из-за небрежной работы российской ПВО в Белгороде возросло.

Интересно Борьба за жизнь продолжается. Как Украина пережила 2023 год и что нас может ждать в 2024 году

Белгородский аэродром

Свитан отметил, что на аэродроме, расположенном к северу от Белгорода, находятся пусковые установки С-300 и "Искандер", которыми россияне обстреливают Харьков. Наши войска могут либо уничтожать ракеты в воздухе, что очень сложно, либо уничтожать пусковые установки за Белгородом.

Все наши средства поражения летят через Белгород. А еще россияне и сами могут бомбить Белгород. В частности, когда Су-34 заходит бомбить КАБами, то сбрасывает их над Белгородом и бомба летит до Харькова. Уже несколько раз были сброшены КАБы, у которых не раскрылись крылья, и они падали на Белгород.

– заметил летчик-инструктор.

Удар дронами по России

По словам военного эксперта, Россия способна сбивать около 50 воздушных целей. Поэтому нужно запускать более 50 БПЛА по России, а еще лучше 100. Россияне сами подтвердили, что из 70 запущенных дронов сбили 32. Были серьезные поражения критической инфраструктуры.

Мы скрываем ПВО как раз благодаря тому, что дроны берут на себя некоторое количество ракет. У каждого ЗРК есть конечное количество ракет, заряженных в комплекс. Надо время на перезарядку. Поэтому запускается вдвое больше дронов, чем имеют ракет ракетные системы,

– подчеркнул Свитан.

Чехия послала Россию по курсу корабля

Чехия не захотела участвовать в Совбезе ООН, который созвала Россия из-за "обстрела Белгорода". Чехи ответили, что не будут участвовать в том, что организует Россия. Только тогда, когда оккупанты заявят, что они уходят со всей территории Украины.

В ближайшие 100 лет россиян все будут отправлять по курсу российского корабля только за причастность к российской террористической организации, за предоставление паспорта с российской двуглавой дохлой курицей. Россияне этот курс знают с самого рождения,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Работа российской ПВО над Белгородом: последние новости