Россияне применили "Солнцепек" по своим позициям: в ВСУ вспомнили "традицию майских шашлыков"

В Запорожской области украинских военных, как ни странно, позабавили оккупанты. Россияне использовали тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" против своих же позиций.

О таком совсем не досадном случае рассказали в 97 пехотном батальоне. Украинские военные отметили, что очень довольны такими действиями противника.

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Такие действия врага украинские военные поддерживают

Наши защитники отметили, что "Солнцепеком" враги фактически "выжгли рашистских оккупантов с украинской земли". В Пехотном батальоне подчеркнули: не против, чтобы такое повторилось.

Мы понимаем, что на майские традиция готовить шашлыки, но у нас есть одно замечание – жгите себя на территории России. Потому что в Украине вам совсем не рады!

– добавили украинские воины.

В 97-ом Пехотном батальоне заверили, что продолжают уничтожать оккупантов на украинской земле. Они крепко держат оборону и выполняют приказы руководства.

На фронте часто гибнут российские командиры

Отметим, по информации британской разведки, в войне в Украине погибают много российских командиров. Старшее командование погибает, а те, кто берут на себя управление, не имеют достаточных знаний и опыта. Высокие чины появляются на поле боя из-за неуверенных действий армии России, считают в Минобороны Британии. Это подвергает офицеров высокий риск.

Какие потери врага

С 24 февраля по 8 мая ВСУ ликвидировали 25 500 оккупантов. Эти цифры – приблизительны из-за высокой интенсивности боевых действий.

Потери врага в технике:

танков – 1 130 единиц;

боевых бронированных машин – 2 741 единица;

артиллерийских систем – 509 единиц;

средств противовоздушной обороны – 86 единиц;

реактивных систем залпового огня – 179 единиц;

самолетов – 199 единиц;

вертолетов – 156 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 1 961 единица;

кораблей и катеров – 12 единиц;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 360 единиц;

специальной техники – 39 единиц;

крылатых ракет – 92 единицы.

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Успехи ВСУ в борьбе с врагом: последние новости

ВСУ поразили более 120 вражеских целей на Юге. Было уничтожено 80 врагов, из них 46 – на острове Змеиный.

За предыдущие сутки наши защитники отбили 9 атак врага и уничтожили много техники.

Во время пресс-конференции полка "Азов" воины сообщили, что уничтожили в Мариуполе 2,5 тысячи кафиров, еще 5 тысяч - ранили.

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