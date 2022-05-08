Россияне применили "Солнцепек" по своим позициям: в ВСУ вспомнили "традицию майских шашлыков"
В Запорожской области украинских военных, как ни странно, позабавили оккупанты. Россияне использовали тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" против своих же позиций.
О таком совсем не досадном случае рассказали в 97 пехотном батальоне. Украинские военные отметили, что очень довольны такими действиями противника.
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Такие действия врага украинские военные поддерживают
Наши защитники отметили, что "Солнцепеком" враги фактически "выжгли рашистских оккупантов с украинской земли". В Пехотном батальоне подчеркнули: не против, чтобы такое повторилось.
Мы понимаем, что на майские традиция готовить шашлыки, но у нас есть одно замечание – жгите себя на территории России. Потому что в Украине вам совсем не рады!
– добавили украинские воины.
В 97-ом Пехотном батальоне заверили, что продолжают уничтожать оккупантов на украинской земле. Они крепко держат оборону и выполняют приказы руководства.
На фронте часто гибнут российские командиры
Отметим, по информации британской разведки, в войне в Украине погибают много российских командиров. Старшее командование погибает, а те, кто берут на себя управление, не имеют достаточных знаний и опыта. Высокие чины появляются на поле боя из-за неуверенных действий армии России, считают в Минобороны Британии. Это подвергает офицеров высокий риск.
Какие потери врага
С 24 февраля по 8 мая ВСУ ликвидировали 25 500 оккупантов. Эти цифры – приблизительны из-за высокой интенсивности боевых действий.
Потери врага в технике:
- танков – 1 130 единиц;
- боевых бронированных машин – 2 741 единица;
- артиллерийских систем – 509 единиц;
- средств противовоздушной обороны – 86 единиц;
- реактивных систем залпового огня – 179 единиц;
- самолетов – 199 единиц;
- вертолетов – 156 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 1 961 единица;
- кораблей и катеров – 12 единиц;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 360 единиц;
- специальной техники – 39 единиц;
- крылатых ракет – 92 единицы.
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Успехи ВСУ в борьбе с врагом: последние новости
- ВСУ поразили более 120 вражеских целей на Юге. Было уничтожено 80 врагов, из них 46 – на острове Змеиный.
- За предыдущие сутки наши защитники отбили 9 атак врага и уничтожили много техники.
- Во время пресс-конференции полка "Азов" воины сообщили, что уничтожили в Мариуполе 2,5 тысячи кафиров, еще 5 тысяч - ранили.