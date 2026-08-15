Дроны вносят коррективы: военный объяснил, как россияне пытаются продвигаться

Враг на фронте продолжает пытаться продвигаться, используя уже знакомые украинским защитникам тактики. Именно поэтому Силам обороны удается давать отпор попыткам россиян наступать.

Об этом 24 Каналу рассказал начальник управления ББпС Fatum 60 ОМБр 3 АК, старший лейтенант Илья Краш, отметив, что происходит в зоне ответственности его подразделения. Он отметил, используют ли россияне для продвижения механизированные колонны.

Какую тактику используют оккупанты в последний год?

Краш отметил, что в зоне ответственности 60 ОМБр враг использует тактику небольших пехотных групп, когда по двое-трое оккупантов пытаются продвигаться с последующей инфильтрацией и проникновением в боевые порядки.

Такую тактику враг применяет уже 7–8 месяцев, возможно, год. Поэтому у нас есть определенный комплекс контрмер для этого. И противнику никоим образом не удается прорвать наши боевые порядки. 60-я бригада, все ее пехотные подразделения довольно прочно стоят на своих рубежах и не сдают позиции,

– подчеркнул начальник управления ББпС "Fatum".

Поэтому сейчас россияне используют, по его словам, два основных компонента своего продвижения на запад: тактику инфильтрации небольших пехотных групп и активизацию действий их БПЛА. Однако все, что касается механизированных штурмов или штурмов с привлечением любой другой техники, – уже нейтрализовано по всей полосе 3-го армейского корпуса.

Последний механизированный натиск был в марте 2026 года по всей полосе корпуса. Однако он был успешно отбит. И после этого враг, как отметил он, не задействовал технику для штурмовых действий.

В целом мы работаем над тем, чтобы логистика противника была максимально затруднена. И ближе, чем на 10–15 километров от линии боевого столкновения, противник технику почти не задействует – только для подвоза снабжения. Украинские силы активно работают над тем, чтобы этого не происходило,

– отметил Илья Краш.

Кроме того, из-за активного использования Силами обороны беспилотных систем механизированное наступление противника, по мнению начальника управления ББпС Fatum, даже в 100% случаев не будет иметь никакого успеха.

Военный рассказал, как россияне пытаются продвигаться: смотрите видео

"Дроны вносят свои коррективы в эту войну. И сейчас на нашем направлении врагу, чтобы провести механизированный штурм, нужно преодолеть десятки километров только до линии боевого столкновения. А мы сейчас с точки зрения беспилотной компоненты работаем над тем, чтобы вражеская техника не появлялась даже на стоянках в 20–30 километрах от линии боевого столкновения", – подчеркнул он.

Краш добавил, что только при стечении определенных обстоятельств оккупантам можно рассчитывать на что-то, даже в плохую погоду. Украинские силы располагают комплексом контрмер для того, чтобы и в плохую погоду нивелировать и срывать российские механизированные штурмы.

Напомним, что по данным Института изучения войны, 13 и 14 августа россияне провели ограниченные наступательные действия к северо-востоку от Боровой, в тактическом районе Константиновка-Дружковка, на Славянском, Добропольском, Покровском и Новопавловском направлениях. При этом продвижение оккупантов не увенчалось успехом.