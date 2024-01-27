Даже не стесняются, – Андрющенко сказал, зачем россияне ходят по школам Мариуполя

Российские оккупанты творят не только физический геноцид украинцев, но и интеллектуальный. В преддверии президентских выборов враг начал ходить по школам Мариуполя и привлекать детей к популяризации кандидатуры Владимира Путина.

Так, в школе "Невская", которую построил противник, была проведена серия агитационно-пропагандистских уроков о кремлевском руководителе. Такой информацией с 24 Каналом поделился советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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При чем, оккупанты акцентируют внимание на "детях Путина". Однако "дети Путина" – это не его сыновья или дочери в смысле родственных связей, а настоящий путинюгенд. Если несовершеннолетний в путинюгенде, вроде "Юнармия" или "Движение первых" – ты "ребенок Путина".

Даже не стесняются проводить агитационные мероприятия по выборам непосредственно в школах, где привлечены дети. В "Невском" проводили отдельный цикл лекций по "детям Путина". Это не его настоящие дети, а то, что они создали,

– сказал Андрющенко.

Однако этого оказалось мало. Впоследствии детей заставили делать танцевальное приветствие поддержки на выборах. Такого "кринжа" не было даже в России. А здесь – мариупольские учителя после российских бомбардировок по приказу Путина рассказывают детям как весело и правильно, что их бомбили и за это надо благодарить главного бомбардировщика.

В начале 1920-х годов в Германии была создана молодежная военизированная организация, к которой принимали 10– 12-летних подростков. С приходом в 1933 году к власти Адольфа Гитлера она уже называлась гитлерюгендом.

Кто мог тогда подумать, что вскоре в России возникнет свой "фюрер" и "путинюгенд". В 2016 году там появилось всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение, который еще называют "Юнармией". Говорят, что его создание инициировал Сергей Шойгу, а Владимир Путин горячо поддержал эту идею.

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