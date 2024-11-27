Почему Россия признала удар ATACMS по Курщине: военный обозреватель предположил замысел Кремля

В России минобороны признало, что по ее территории были нанесены удары ракетами ATACMS. В частности, 23 ноября 5 ракет атаковали зенитный дивизион С-400, и 2 ракеты достигли целей. А 25 ноября одна ракета попала в районе аэродрома "Курск-Восточный", и 7 ATACMS были якобы сбиты россиянами. Однако эти цифры, вероятно, являются преувеличенными.

Такое мнение высказал 24 Каналу израильский военный обозреватель Давид Шарп, отметив, что россияне также преувеличивают свой успех по сбиванию ракет ATACMS. И одновременно преуменьшают потери.

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Каким может быть ответ Кремля

Шарп считает, что россияне это делают не потому, что замалчивание этой информации ударило бы по репутации минобороны. На самом деле они хотят поддерживать определенный уровень медийной эскалации, которую они начали после разрешения Джозефа Байдена наносить удары по российской территории. После чего произошло и обновление ядерной доктрины России, и удар баллистической ракетой "Орешник" и заявление Владимира Путина, которое он сделал после атаки.

Россияне решили это не спускать на тормоза. Они признают удар западного оружия с определенными последствиями для себя, чтобы подготовить медийную почву для каких-то действий, которые они представят как ответ,

– подчеркнул он.

Однако не известно, что это может быть – повторный удар "Орешником" или массированный ракетный удар по Украине. Однако массированные атаки проводились ранее и регулярно, и они не были ответом на какие-то действия Украины или Запада.

Хотя иногда такие атаки россияне пытались выдать за "ответ". В октябре 2022 года атака на энергетические объекты Украины якобы была реакцией на нанесение удара по Крымскому мосту.

Эта медийная эскалация направлена на запугивание Запада и будущую администрацию Дональда Трампа, чтобы она еще с большей осторожностью и ответственностью подошла к вопросу помощи Украине,

– отметил Давид Шарп.

Напомним, что, что 23 ноября ракетами ATACMS был нанесен удар по радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса С-400, который был расположен в Курской области.

Через два дня, 25 ноября, этими же ракетами был атакован аэродром "Курск-Восточный" в населенном пункте Халино.

В минобороны России подтвердили, что в результате атак есть пострадавшие. Также повреждены объекты инфраструктуры.