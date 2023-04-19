Тактика живого щита: оккупанты прячут военную технику среди жилых кварталов Мариуполя

Оккупанты делают все, чтобы уберечь свою технику от украинских "хлопков". Так, они прячут ее непосредственно в домохозяйствах местных жителей, используя их как "живой щит". Речь идет о тех районах, которые близки к линии фронта.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он подчеркнул, что это делает невозможным ее уничтожение, поскольку украинские силы обороны не будут подвергать опасности украинцев.

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Впрочем, немного дальше, где россияне хранят технику в ангарах и укрытиях, "хлопки" встречаются. Надеемся, что они посетят и Мариуполь, где их очень ждут склады российской техники,

– отметил спикер.

Что делают оккупанты в Мариуполе

По словам советника городского головы Мариуполя, в городе и других селах и направлениях хранится техника, обеспечивающая оккупационные подразделения в случае оборонных действий. В первую очередь говорится о пехоте.

"Есть небольшое количество танков. Сегодня видели как их тянули в сторону Бердянска, но немного. Видели танки новой модификации и Т-62", – рассказал Андрющенко.

Он подчеркнул, что эта техника, вероятно, не будет перебрасываться на другие участки фронта. Поскольку основное движение было зафиксировано около месяца назад. Оно продолжается и сейчас, но в небольших количествах.

"Это движение происходит от обратного направления. Из тех резервов, которые расположены в Мариуполе, они тянут в Новоазовск. Далее через Тельмановский район – это оккупированная еще с 2014 года территория Донецкой области, поселок Гранитное, где есть мост, позволяющий им перестроить логистику, и на Угледар и Волноваху", – рассказал Андрющенко.

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Что касается человеческих ресурсов, то оккупанты провели ротацию подразделений, отметил спикер. Завели новые силы в один из поселков, который расположенный на берегу Азовского моря.

"Это один и тот же поселок, но в другом месте. Россияне пытаются держать количество резервов в пределах от 25 до 30 тысяч с тем гарнизоном, который базируется в Мариуполе и должен защищать город в случае контрнаступления", – сказал Петр Андрющенко.

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