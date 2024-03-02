"Свои же еб*шат": артиллерия россиян бьет по своим позициям, а они благодарят артиллеристов
Россияне не всегда стреляют прицельно, поэтому иногда они открывают огонь по своим. Оккупанты боятся погибнуть от своей же артиллерии.
Россияне попали под собственный артиллерийский обстрел. Они же и поделились видео, передает 24 Канал.
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Солдаты особо не возмущались
На кадрах можно увидеть, как россияне пытаются связаться со своими, чтобы они перестали бить по их позициям, однако в ответ на это им порекомендовали найти себе какое-то укрытие.
Интересно, что у вражеских солдат это не вызвало возмущения. Они наоборот поблагодарили артиллеристов за их работу и остались на своих позициях, которые постоянно кроют огнем представители их же войска.
Свои же еб**ать... Страшно, с**а, от своих же погибнуть,
– признались россияне.
К слову, они пытались спрятаться в подвале дома, расположенного в населенном пункте, который они же и разрушили.
Россияне прячутся от своей артиллерии: смотрите видео
Потери врага на 2 марта: смотрите видео
ВСУ продолжают давать мощный отпор врагу, нанося ему немалые потери. В частности, за прошедшие сутки было ликвидировано еще 960 оккупантов. За 2 года полномасштабной войны российская армия уже потеряла 415 640 человек личного состава. Также на металлолом превратились тысячи единиц вражеской техники.
С 24 февраля 2022 года Россия уже потеряла:
- личного состава – около 415 640 (+960) человек,
- танков – 6624 (+14),
- боевых бронированных машин – 12 611 (+29),
- артиллерийских систем – 10 153 (+47),
- РСЗО – 1 003 (+3),
- средств ПВО – 696 (+5),
- самолетов – 346 (+1),
- вертолетов – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 7829 (+35),
- крылатых ракет – 1915 (+3),
- кораблей/катеров – 25 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 13 267 (+61),
- специальной техники – 1617 (+6).