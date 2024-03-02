"Свои же еб*шат": артиллерия россиян бьет по своим позициям, а они благодарят артиллеристов

Россияне не всегда стреляют прицельно, поэтому иногда они открывают огонь по своим. Оккупанты боятся погибнуть от своей же артиллерии.

Россияне попали под собственный артиллерийский обстрел. Они же и поделились видео, передает 24 Канал.

Смотрите также Постоянные удары "Шахедами" по Одесской области: в ВСУ обозначили цель врага

Солдаты особо не возмущались

На кадрах можно увидеть, как россияне пытаются связаться со своими, чтобы они перестали бить по их позициям, однако в ответ на это им порекомендовали найти себе какое-то укрытие.

Интересно, что у вражеских солдат это не вызвало возмущения. Они наоборот поблагодарили артиллеристов за их работу и остались на своих позициях, которые постоянно кроют огнем представители их же войска.

Свои же еб**ать... Страшно, с**а, от своих же погибнуть,

– признались россияне.

К слову, они пытались спрятаться в подвале дома, расположенного в населенном пункте, который они же и разрушили.

Россияне прячутся от своей артиллерии: смотрите видео

Потери врага на 2 марта: смотрите видео

ВСУ продолжают давать мощный отпор врагу, нанося ему немалые потери. В частности, за прошедшие сутки было ликвидировано еще 960 оккупантов. За 2 года полномасштабной войны российская армия уже потеряла 415 640 человек личного состава. Также на металлолом превратились тысячи единиц вражеской техники.

С 24 февраля 2022 года Россия уже потеряла: