Росіяни потрапили під власний артилерійський обстріл. Вони ж і поділились відео, передає 24 Канал.
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Солдати особливо не обурювались
На кадрах можна побачити, як росіяни намагаються зв’язатися зі своїми, щоб вони перестали бити по їхніх позиціях, однак у відповідь на це їм порекомендували знайти собі якесь укриття.
Цікаво, що у ворожих солдатів це не викликало обурення. Вони навпаки подякували артилеристам за їхню роботу та залишились на своїх позиціях, які постійно криють вогнем представники їхнього ж війська.
Свої ж еб**ать… Страшно, с**а, від своїх же загинути,
– зізналися росіяни.
До слова, вони намагались сховатись у підвалі будинку, розташованого у населеному пункті, який вони ж і зруйнували.
Росіяни ховаються від своєї артилерії: дивіться відео
Втрати ворога на 2 березня: дивіться відео
ЗСУ продовжують давати потужну відсіч ворогу, завдаючи йому чималих втрат. Зокрема, протягом минулої доби було ліквідовано ще 960 окупантів. За 2 роки повномасштабної війни російська армія вже втратила 415 640 людей особового складу. Також на брухт перетворилися тисячі одиниць ворожої техніки.
Від 24 лютого 2022 року Росія вже втратила:
- особового складу – близько 415 640 (+960) осіб,
- танків – 6624 (+14),
- бойових броньованих машин – 12 611 (+29),
- артилерійських систем – 10 153 (+47),
- РСЗВ – 1 003 (+3),
- засобів ППО – 696 (+5),
- літаків – 346 (+1),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7829 (+35),
- крилатих ракет – 1915 (+3),
- кораблів /катерів – 25 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13 267 (+61),
- спеціальної техніки – 1617 (+6).