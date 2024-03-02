Росіяни потрапили під власний артилерійський обстріл. Вони ж і поділились відео, передає 24 Канал.

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Солдати особливо не обурювались

На кадрах можна побачити, як росіяни намагаються зв’язатися зі своїми, щоб вони перестали бити по їхніх позиціях, однак у відповідь на це їм порекомендували знайти собі якесь укриття.

Цікаво, що у ворожих солдатів це не викликало обурення. Вони навпаки подякували артилеристам за їхню роботу та залишились на своїх позиціях, які постійно криють вогнем представники їхнього ж війська.

Свої ж еб**ать… Страшно, с**а, від своїх же загинути,

– зізналися росіяни.

До слова, вони намагались сховатись у підвалі будинку, розташованого у населеному пункті, який вони ж і зруйнували.

Росіяни ховаються від своєї артилерії: дивіться відео

Втрати ворога на 2 березня: дивіться відео

ЗСУ продовжують давати потужну відсіч ворогу, завдаючи йому чималих втрат. Зокрема, протягом минулої доби було ліквідовано ще 960 окупантів. За 2 роки повномасштабної війни російська армія вже втратила 415 640 людей особового складу. Також на брухт перетворилися тисячі одиниць ворожої техніки.

Від 24 лютого 2022 року Росія вже втратила: