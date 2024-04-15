Схема как в Мариуполе: оккупанты начали "продавать" квартиры в Авдеевке
Оккупанты продолжают задешево "продавать" недвижимость украинцев на оккупированных территориях. Сразу за Мариуполем они начали предлагать россиянам выгодно приобрести жилье в Авдеевке.
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил 24 Каналу, что в Авдеевке продолжается та же ситуация, что и в Мариуполе: вроде были озвучены планы по восстановлению Авдеевки, а значит, Россия уже выделила федеральные деньги из бюджета.
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На всем делает деньги
Вопрос не в том, чтобы что-то отстроить или сделать какую-то жизнь.
Люди, которые выкупают эти квартиры задешево, не обычные россияне, а приближенные ко всем этим "кормушкам". Квартиру в Авдеевке можно приобрести легко, если знать, у кого спросить,
– сказал Андрющенко.
По его словам, Авдеевка с учетом ее местоположения может точно получить деньги на восстановление, ведь недаром пропагандисты "не вылезают" оттуда.
До Донецка оттуда около, можно выскочить и пофоткаться. И именно поэтому в Авдеевке можно приобрести недвижимость. В Волновахе никто не покупает квартиру, потому что там один-единственный дом построили, со всех сторон его пофотографировали и рассказывают, какой Волноваха стала,
– отметил советник городского головы Мариуполя.
А вот с Авдеевкой немного другая ситуация, ведь бесчеловечности России хватает, чтобы на всем делать деньги. Поэтому там все просто: покупаешь квартиру, потом едешь в Санкт-Петербург, получаешь за нее компенсации и имеешь немало чистой прибыли.
Ситуация в Авдеевке: что известно
- Город сейчас находится под контролем российских оккупантов. Там осталось примерно 700 мирных жителей. Эти люди отказались уехать, когда город еще был под украинским контролем. Они не выражают поддержку российским оккупантам. Кстати, до войны в Авдеевке проживало более 30 тысяч человек.
- Поскольку тысячи квартир остались без владельцев, россияне бесцеремонно грабят имущество украинцев и хвастаются этим.
- Сами же оккупанты цинично оправдывают уничтожение города тем, что жителям России необходимо оккупировать Украину, если они не хотят видеть у себя дома таких депрессивных пейзажей, как в разрушенной самими же россиянами Авдеевке.