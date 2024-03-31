Есть определенная смена тактики: чего хотела достичь Россия массированными атаками по энергетике Украины

Россияне последние недели наносят удары по Украине. В частности пытаются мощным давлением пробить противовоздушную оборону города. Именно так враг поступил во время обстрела Киева 21 марта. Также продолжают целиться именно по объектам энергетики.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что именно во время обстрела Киева россияне сконцентрировали большое количество сил и средств, чтобы пройти нашу ПВО. Однако в остальных обстрелах удары были разбросаны по территории Украины.

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Демонстрация эскалации

В то же время все последние атаки свидетельствуют об очередном витке эскалации. Речь идет в частности об ударах по ДнепроГЭС и Каневской ГЭС.

Ранее Россия не наносила ударов по этим объектам, а сейчас это делает. К тому же она пытается ударить по газовым хранилищам в западных областях (и не только) Украины. Это как раз демонстрация эскалации конфликта, того, что у них есть еще сила, мощь и средства,

– объяснил он.

Также враг хочет ответить Украине на то, что она запускает дроны по российским НПЗ, показав, что имеет больше возможностей.

Ждут реакции

В то же время россияне хотят проверить, как на это будут реагировать Европа и Запад в целом.

Они могут отреагировать таким образом, чтобы дать Украине больше оружия, в частности дальнобойных ракет, систем ПВО, а также снять условные барьеры по ударам, вероятно, по территории России. Запад может и вовсе спокойно отреагировать. Россия проверяет это, а также реакцию на то, что их ракета залетит на территорию Польши или дрон – в Румынию. В этом есть определенное изменение тактики,

– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Враг в частности анализирует различные источники информации, и он не мог не обратить внимания на публикации в западных СМИ о том, что Украина на конец марта может столкнуться с критической нехваткой ракет ПВО.

"Также они следили за маневрированием украинских систем ПВО, которая прикрывает линию обороны. Кроме того, враг осознавал, что осенью и зимой мы прикрывали объекты энергетики, концентрируя вокруг них ПВО. А весной Украина определила другие приоритеты для защиты, и, возможно, именно поэтому враг прибегнул к обстрелам энергетики Украины именно весной", – предположил Александр Мусиенко.

Россияне 31 марта снова ударили по энергетике Украины

Ночью противник совершил комбинированную атаку, запустив "Шахеды" и крылатые ракеты.

В частности, в результате ракетных ударов на Львовщине обесточен один населенный пункт. Сейчас все потребители запитаны.

Россияне атаковали объект критической инфраструктуры на Львовщине, в который пытались попасть также 24 и 29 марта. Из-за удара, к сожалению, погиб один человек. Также разрушено админздание.

Кроме того, противник обстрелял один из газовых объектов во Львовской области. По предварительной информации, в результате удара также есть погибший.

В то же время 31 марта россияне атаковали несколько подстанций НЭК "Укрэнерго" в Одесской области. Это привело к краткосрочному отключению ТЭЦ и более 170 тысяч потребителей Одессы от общей энергосистемы. Постепенно электроснабжение восстанавливается. Кроме того, в регионе введены аварийные отключения света.