Россияне продолжают обстреливать Харьковскую область: за сутки – 5 раненых

Идут 90 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. Враг продолжает обстреливать мирную Харьковщину.

За минувшие сутки, 23 мая, в результате вражеского огня по области ранения получили 5 человек. В ночь на 24 мая продолжались единичные обстрелы, впрочем, к счастью, никто не пострадал. Об этом сообщили собственные источники в Харьковской областной военно-гражданской администрации.

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Куда гатили российские кафиры

В Харьковской ОВА сообщили, что за прошедшие сутки российские кафиры обстреливали города Мерефа и Дергачи . Кроме того, от вражеского огня пострадали населённые пункты в Изюмском и Лозовском районах области.

По предварительным данным, пять человек 23 мая получили ранения в результате вражеских обстрелов таких населенных пунктов и районов в Харьковской области:

Харьков – один человек;

Дергачевский район – один человек;

село Гусаровка Изюмского района – двое пострадавших;

поселок Близнецы Лозовского района – один человек.

Актуальная ситуация в Харьковской области

Российские оккупанты продолжают цинично обстреливать Дергачевскую общину . При этом враг применяет артиллерию и авиацию, в том числе запрещенные кассетные снаряды. По словам главы ОТГ Вячеслава Задоренко, вражеский огонь накрыл почти все населенные пункты.

В Киевском районе Харькова россияне повредили местный православный храм . Кроме того, в одном из населенных пунктов Чугуевского района в результате вражеских обстрелов вспыхнул пожар сразу в четырех домах, магазине и кафе. К счастью, пострадавших нет.

Замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко обнародовал ужасные кадры разрушений Северной Салтовки – района Харькова, где до 24 февраля проживало 300 тысяч украинцев.

Всего с начала широкомасштабного вторжения России спасатели извлекли из-под завалов в областном центре уже более 150 тел погибших. Вместе с тем спасти удалось более 250 человек.

К северу Харьковской области и к Изюму враг ввел дополнительные силы . Таким образом, россияне пытаются не дать украинским защитникам и защитницам прорваться в сторону Волчанска.

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