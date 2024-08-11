Сколько КАБов выпускают россияне: военный назвал приблизительную цифру

Россияне продолжают применять управляемые авиационные бомбы для нанесения ударов по позициям Сил обороны и украинским мирным городам и селам. Плотность, с которой враг использует КАБы, поражает.

Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа БПЛА бригады "Рубеж" Андрей Отченаш, отметив, что в ближайшее время потенциал врага наносить удары КАБами значительно уменьшится. Напомним, что украинским силам удалось поразить российской склад с крылатыми авиабомбами на авиабазе "Липецк-2".

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Это очень много

Россияне почти на всей длине фронта применяют КАБы, которые имеют мощную разрушительную силу.

Если говорить о линии фронта, где держит оборону наша бригада "Рубеж", то на одном направлении в одно небольшое село, которое по длине примерно – километр, без проблем могло прилетать 10 – 15 КАБов. При том, что это не самое большое количество, которое прилетало туда, поэтому все же это очень много,

– подчеркнул командир экипажа БпЛА.

Однако как бы плотно противник не применял это оружие, оно, по его мнению, не приносит желаемый коэффициент полезного действия, по сравнению с тем, какие силы он привлекает.

Надеюсь, что после ночных атак на аэродромы и на склады России, у врага все же этих бомб будет значительно меньше,

– отметил Андрей Отченаш.

Отметим, что россияне начали применять во время ударов по Сумской области новые виды КАБов, которые якобы летят быстрее и попадают точнее. Враг, вероятно, скопировал французские авиабомбы AASM Hammer, которые имеют стартовые ускорители. Это оборудование способно разогнать бомбу на расстояние более 100 километров. Противник таким образом готовится к противодействию украинским ЗРК и авиации.