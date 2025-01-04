Враг продвинулся в Торецке и еще около 2 населенных пунктов: обновленная карта Deep State
Российские захватчики продвинулись в районе 3 населенных пунктов Донецкой области. В частности, в Торецке.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State.
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Где оккупанты продвинулись
Аналитики обновили свою карту боевых действий утром 4 января. Написали, что агрессор продвинулся возле Курахово, Новоселки и в Торецке.
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Оккупанты продвинулись возле Курахово: смотрите на карте
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Какова ситуация в Торецке: смотрите на карте
Агрессор имел успехи у Новоселки: смотрите на карте
Заметим, накануне, 3 января, в Deep State заявили, что российские захватчики оккупировали Даченское, Новый Труд и Волково. Кроме того, продвинулись в Зеленом, Воздвиженке, Нововасильевке, а также у Янтарного и Сонцовки.