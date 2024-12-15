Во всех городах меняют графики света, попадание в Николаеве: хронология 1026 дня войны

В Украине начались 1026 сутки полномасштабного вторжения. Силы обороны продолжают давать отпор противнику. В то же время российские войска имеют продвижение в Донецкой области.

Подробнее о ситуации на фронте, потери противника, и главные события дня по состоянию на 15 декабря, рассказывает 24 Канал.

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