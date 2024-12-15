Во всех городах меняют графики света, попадание в Николаеве: хронология 1026 дня войны
В Украине начались 1026 сутки полномасштабного вторжения. Силы обороны продолжают давать отпор противнику. В то же время российские войска имеют продвижение в Донецкой области.
Подробнее о ситуации на фронте, потери противника, и главные события дня по состоянию на 15 декабря, рассказывает 24 Канал.
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Силы обороны имели успех на Купянском направлении в Харьковской области. Наши защитники выбили врага из Колесниковского леса. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинская сторона "отказала" в организации телефонного разговора Виктора Орбана с Владимиром Зеленским. Во время него Будапешт хотел обсудить венгерское предложение "перемирия". В прокуратуре сообщили, что, предварительно, оккупанты атаковали баллистикой "Искандер-М". Зафиксировано попадание в землю на территории спорткомплекса в Киевском районе. 48-летняя женщина получила ранения. Пострадавшую госпитализировали. Представитель ОСГВ "Хортица" отметил, пока Силы обороны не имеют информации о привлечении северокорейских солдат на Востоке Украины. Не исключено, что вскоре из-за больших потерь на восточных направлениях возможно также применение представителей Северной Кореи на наших участках фронта, которые вместе с российскими солдатами будут участвовать в боевых действиях, За последние сутки на Запорожском направлении, который имеет три поднаправления – Ореховский, Гуляйпольский и Времовский, противник нанес 36 ударов КАБами. Оккупанты перебрасывают технику из Крыма на Запорожское направление, в составе колонны большое количество бронированной техники, в частности, танки, БМП и БТР. Председатель Запорожской ОВА заявил, что в течение последних месяцев жителей Запорожья пугают возможным наступлением врага. Так, Федоров говорит, что в сентябре ходили слухи о наступлении, в октябре о самом "наступлении", в ноябре – "уже пошли", а в декабре – "все, собираем чемоданы". 14 декабря СБУ, ГУР, ССО и военные провели многоэтапную спецоперацию, в результате которой уничтожили локомотив и 40 вагонов-цистерн в Запорожской области. С 16 декабря в Украине вводятся унифицированные графики отключения электроэнергии, которые будут одинаковыми во всех городах, с разделением на подчереди для более точного регулирования. Интервалы отключений сокращаются до 30 минут, обеспечивая 56 часов со светом в неделю, и увеличивается количество подчиненных с шести до двенадцати. Обновленные графики можно проверить на сайте YASNO или в мобильном приложении после полуночи 16 декабря. В случае аварий или повреждений линий электропередач, графики могут быть изменены для соответствующего региона. Над Сумской областью подразделения ПВО сбили 21 вражеский "Шахед" во время массированной атаки врага 15 декабря. Российские БпЛА не достигли целей. За минувшие сутки на фронте было зафиксировано 292 боевых столкновения, в том числе, больше всего на Курском направлении. В утренней сводке Генштаба говорится, что оккупанты давят на Покровском, Северском, Покровском, Кураховском и других направлениях. Ночью украинские военные сбили 56 вражеских БПЛА, еще 49 локально потеряны, а три вернулись в России, сообщили Воздушные силы. Оккупанты атаковали Украину зенитной управляемой ракетой С-300 и 108-ю ударными БпЛА из районов Курск, Орел, Брянск, Миллерово. Из-за падения сбитых БпЛА поврежден объект инфраструктуры, многоквартирные и частные дома, автомобили и имущество граждан в нескольких регионах Украины, есть пострадавшие. Сбитие БпЛА фиксировали в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Николаевской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской. В Николаевской ОВА сообщили, что враг атаковал город БпЛА типа "Шахед"-131/136. Есть повреждения на объекте инфраструктуры. Ранены два работника. В Николаеве 15 декабря утром прогремел взрыв. В области перед тем была объявлена воздушная тревога. Взрывы подтвердил и руководитель Николаевской ОГА Виталий Ким, пообещав детали позже. По его словам, на место выехали службы. Аналитики Института изучения войны опубликовали актуальный отчет о ситуации на фронте. По их данным, российские войска продвинулись в Курской области, Торецке, Покровске, Курахово и Роботино. Зато ВСУ восстановили утраченные позиции вблизи Волчанска в течение последних нескольких недель. На других направлениях российские войска продолжают наступательные действия, но с ограниченными результатами. Немецкий канцлер Олаф Шольц в очередной раз отказался поставлять дальнобойные ракеты типа Taurus для Украины. По его мнению, это "было бы ошибкой". Шольц также отметил, что важно "любой ценой избежать конфликта между НАТО и Россией". Украинские власти дважды откладывали заключение соглашения о сотрудничестве с США в сфере добычи полезных ископаемых. Это делалось, вероятно, для того, чтобы впоследствии подписать его с Дональдом Трампом. Новоизбранному президенту США хотели позволить представить этот документ как свою заслугу перед американцами, сообщает The New York Times.
ВСУ выбили россиян из Колесниковского леса на Харьковщине, – DeepState
Украина "несколько напряженно" отказала в разговоре Орбана с Зеленским, –Сийярто
Россия ударила по Харькову ракетой: есть пострадавшая
Может ли Россия перебросить солдат КНДР на Восток уже в скором времени
– отметил Назар Волошин.
Враг активизировался на Запорожском направлении
Федоров опроверг наступление на Запорожье
Украина уничтожила российский поезд с 40 цистернами горючего
С 16 декабря в Украине будут одинаковые отключения света
Над Сумской областью сбит 21 БпЛА
Ситуация на фронте
Украинская ПВО сбила 56 БпЛА
В Николаеве попадание в критический объект
Взрыв в Николаеве
Обзор боевых действий и карты ISW
Шольц снова отказал Украине в поставках Taurus
СМИ: Украина дважды откладывала соглашение с США о полезных ископаемых
Силы обороны имели успех на Купянском направлении в Харьковской области. Наши защитники выбили врага из Колесниковского леса.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинская сторона "отказала" в организации телефонного разговора Виктора Орбана с Владимиром Зеленским. Во время него Будапешт хотел обсудить венгерское предложение "перемирия".
В прокуратуре сообщили, что, предварительно, оккупанты атаковали баллистикой "Искандер-М". Зафиксировано попадание в землю на территории спорткомплекса в Киевском районе.
48-летняя женщина получила ранения. Пострадавшую госпитализировали.
Представитель ОСГВ "Хортица" отметил, пока Силы обороны не имеют информации о привлечении северокорейских солдат на Востоке Украины.
Не исключено, что вскоре из-за больших потерь на восточных направлениях возможно также применение представителей Северной Кореи на наших участках фронта, которые вместе с российскими солдатами будут участвовать в боевых действиях,
За последние сутки на Запорожском направлении, который имеет три поднаправления – Ореховский, Гуляйпольский и Времовский, противник нанес 36 ударов КАБами.
Оккупанты перебрасывают технику из Крыма на Запорожское направление, в составе колонны большое количество бронированной техники, в частности, танки, БМП и БТР.
Председатель Запорожской ОВА заявил, что в течение последних месяцев жителей Запорожья пугают возможным наступлением врага. Так, Федоров говорит, что в сентябре ходили слухи о наступлении, в октябре о самом "наступлении", в ноябре – "уже пошли", а в декабре – "все, собираем чемоданы".
14 декабря СБУ, ГУР, ССО и военные провели многоэтапную спецоперацию, в результате которой уничтожили локомотив и 40 вагонов-цистерн в Запорожской области.
С 16 декабря в Украине вводятся унифицированные графики отключения электроэнергии, которые будут одинаковыми во всех городах, с разделением на подчереди для более точного регулирования.
Интервалы отключений сокращаются до 30 минут, обеспечивая 56 часов со светом в неделю, и увеличивается количество подчиненных с шести до двенадцати.
Обновленные графики можно проверить на сайте YASNO или в мобильном приложении после полуночи 16 декабря.
В случае аварий или повреждений линий электропередач, графики могут быть изменены для соответствующего региона.
Над Сумской областью подразделения ПВО сбили 21 вражеский "Шахед" во время массированной атаки врага 15 декабря. Российские БпЛА не достигли целей.
За минувшие сутки на фронте было зафиксировано 292 боевых столкновения, в том числе, больше всего на Курском направлении. В утренней сводке Генштаба говорится, что оккупанты давят на Покровском, Северском, Покровском, Кураховском и других направлениях.
Ночью украинские военные сбили 56 вражеских БПЛА, еще 49 локально потеряны, а три вернулись в России, сообщили Воздушные силы.
Оккупанты атаковали Украину зенитной управляемой ракетой С-300 и 108-ю ударными БпЛА из районов Курск, Орел, Брянск, Миллерово.
Из-за падения сбитых БпЛА поврежден объект инфраструктуры, многоквартирные и частные дома, автомобили и имущество граждан в нескольких регионах Украины, есть пострадавшие.
Сбитие БпЛА фиксировали в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Николаевской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской.
В Николаевской ОВА сообщили, что враг атаковал город БпЛА типа "Шахед"-131/136. Есть повреждения на объекте инфраструктуры. Ранены два работника.
В Николаеве 15 декабря утром прогремел взрыв. В области перед тем была объявлена воздушная тревога. Взрывы подтвердил и руководитель Николаевской ОГА Виталий Ким, пообещав детали позже. По его словам, на место выехали службы.
Аналитики Института изучения войны опубликовали актуальный отчет о ситуации на фронте. По их данным, российские войска продвинулись в Курской области, Торецке, Покровске, Курахово и Роботино.
Зато ВСУ восстановили утраченные позиции вблизи Волчанска в течение последних нескольких недель.
На других направлениях российские войска продолжают наступательные действия, но с ограниченными результатами.
Немецкий канцлер Олаф Шольц в очередной раз отказался поставлять дальнобойные ракеты типа Taurus для Украины. По его мнению, это "было бы ошибкой".
Шольц также отметил, что важно "любой ценой избежать конфликта между НАТО и Россией".
Украинские власти дважды откладывали заключение соглашения о сотрудничестве с США в сфере добычи полезных ископаемых. Это делалось, вероятно, для того, чтобы впоследствии подписать его с Дональдом Трампом.
Новоизбранному президенту США хотели позволить представить этот документ как свою заслугу перед американцами, сообщает The New York Times.