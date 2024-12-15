Во всех городах меняют графики света, попадание в Николаеве: хронология 1026 дня войны

15 декабря 2024, 06:53
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Автор: Анастасия Лукашевская

В Украине начались 1026 сутки полномасштабного вторжения. Силы обороны продолжают давать отпор противнику. В то же время российские войска имеют продвижение в Донецкой области.

Подробнее о ситуации на фронте, потери противника, и главные события дня по состоянию на 15 декабря, рассказывает 24 Канал.  

Смотрите также Торецк, Покровск и Курахово и дальше под атаками россиян: обзор боевых действий и карты ISW

15:50, 15 декабря

ВСУ выбили россиян из Колесниковского леса на Харьковщине, – DeepState

Силы обороны имели успех на Купянском направлении в Харьковской области. Наши защитники выбили врага из Колесниковского леса.

15:38, 15 декабря

Украина "несколько напряженно" отказала в разговоре Орбана с Зеленским, –Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинская сторона "отказала" в организации телефонного разговора Виктора Орбана с Владимиром Зеленским. Во время него Будапешт хотел обсудить венгерское предложение "перемирия".

15:27, 15 декабря

Россия ударила по Харькову ракетой: есть пострадавшая

В прокуратуре сообщили, что, предварительно, оккупанты атаковали баллистикой "Искандер-М". Зафиксировано попадание в землю на территории спорткомплекса в Киевском районе.

48-летняя женщина получила ранения. Пострадавшую госпитализировали.

14:56, 15 декабря

Может ли Россия перебросить солдат КНДР на Восток уже в скором времени

Представитель ОСГВ "Хортица" отметил, пока Силы обороны не имеют информации о привлечении северокорейских солдат на Востоке Украины.

Не исключено, что вскоре из-за больших потерь на восточных направлениях возможно также применение представителей Северной Кореи на наших участках фронта, которые вместе с российскими солдатами будут участвовать в боевых действиях,
– отметил Назар Волошин.

14:04, 15 декабря

Враг активизировался на Запорожском направлении

За последние сутки на Запорожском направлении, который имеет три поднаправления – Ореховский, Гуляйпольский и Времовский, противник нанес 36 ударов КАБами.

Оккупанты перебрасывают технику из Крыма на Запорожское направление, в составе колонны большое количество бронированной техники, в частности, танки, БМП и БТР.

13:43, 15 декабря

Федоров опроверг наступление на Запорожье

Председатель Запорожской ОВА заявил, что в течение последних месяцев жителей Запорожья пугают возможным наступлением врага. Так, Федоров говорит, что в сентябре ходили слухи о наступлении, в октябре о самом "наступлении", в ноябре – "уже пошли", а в декабре – "все, собираем чемоданы".

13:38, 15 декабря

Украина уничтожила российский поезд с 40 цистернами горючего

14 декабря СБУ, ГУР, ССО и военные провели многоэтапную спецоперацию, в результате которой уничтожили локомотив и 40 вагонов-цистерн в Запорожской области.

11:57, 15 декабря

С 16 декабря в Украине будут одинаковые отключения света

С 16 декабря в Украине вводятся унифицированные графики отключения электроэнергии, которые будут одинаковыми во всех городах, с разделением на подчереди для более точного регулирования.

Интервалы отключений сокращаются до 30 минут, обеспечивая 56 часов со светом в неделю, и увеличивается количество подчиненных с шести до двенадцати.

Обновленные графики можно проверить на сайте YASNO или в мобильном приложении после полуночи 16 декабря.

В случае аварий или повреждений линий электропередач, графики могут быть изменены для соответствующего региона.

11:37, 15 декабря

Над Сумской областью сбит 21 БпЛА

Над Сумской областью подразделения ПВО сбили 21 вражеский "Шахед" во время массированной атаки врага 15 декабря. Российские БпЛА не достигли целей.

10:38, 15 декабря

Ситуация на фронте

За минувшие сутки на фронте было зафиксировано 292 боевых столкновения, в том числе, больше всего на Курском направлении. В утренней сводке Генштаба говорится, что оккупанты давят на Покровском, Северском, Покровском, Кураховском и других направлениях.

09:54, 15 декабря

Украинская ПВО сбила 56 БпЛА

Ночью украинские военные сбили 56 вражеских БПЛА, еще 49 локально потеряны, а три вернулись в России, сообщили Воздушные силы.

Оккупанты атаковали Украину зенитной управляемой ракетой С-300 и 108-ю ударными БпЛА из районов Курск, Орел, Брянск, Миллерово.

Из-за падения сбитых БпЛА поврежден объект инфраструктуры, многоквартирные и частные дома, автомобили и имущество граждан в нескольких регионах Украины, есть пострадавшие.

Сбитие БпЛА фиксировали в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Николаевской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской.

07:59, 15 декабря

В Николаеве попадание в критический объект

В Николаевской ОВА сообщили, что враг атаковал город БпЛА типа "Шахед"-131/136. Есть повреждения на объекте инфраструктуры. Ранены два работника.

07:34, 15 декабря

Взрыв в Николаеве

В Николаеве 15 декабря утром прогремел взрыв. В области перед тем была объявлена воздушная тревога. Взрывы подтвердил и руководитель Николаевской ОГА Виталий Ким, пообещав детали позже. По его словам, на место выехали службы.

06:39, 15 декабря

Обзор боевых действий и карты ISW

Аналитики Института изучения войны опубликовали актуальный отчет о ситуации на фронте. По их данным, российские войска продвинулись в Курской области, Торецке, Покровске, Курахово и Роботино.

Зато ВСУ восстановили утраченные позиции вблизи Волчанска в течение последних нескольких недель.

На других направлениях российские войска продолжают наступательные действия, но с ограниченными результатами.

06:39, 15 декабря

Шольц снова отказал Украине в поставках Taurus

Немецкий канцлер Олаф Шольц в очередной раз отказался поставлять дальнобойные ракеты типа Taurus для Украины. По его мнению, это "было бы ошибкой".

Шольц также отметил, что важно "любой ценой избежать конфликта между НАТО и Россией".

06:32, 15 декабря

СМИ: Украина дважды откладывала соглашение с США о полезных ископаемых

Украинские власти дважды откладывали заключение соглашения о сотрудничестве с США в сфере добычи полезных ископаемых. Это делалось, вероятно, для того, чтобы впоследствии подписать его с Дональдом Трампом.

Новоизбранному президенту США хотели позволить представить этот документ как свою заслугу перед американцами, сообщает The New York Times.