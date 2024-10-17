ВСУ восстановили позиции в районе Липцов: враг продвинулся в нескольких населенных пунктах, – DeepState
Источник:DeepState
Оккупанты продолжают штурмовать на разных участках фронта. Так, враг продвинулся возле Нью-Йорка, Катериновки, Селидово и Новоселидовки.
В то же время Силы обороны восстановили позиции в районе Липцов. Такие изменения по ситуации на поле боя сообщили аналитики DeepState ночью 17 октября.
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Какова ситуация на фронте
Вооруженные Силы Украины имеют определенные успехи на поле боя, им понемногу удается восстанавливать позиции. Однако, к сожалению, аналитики зафиксировали и продвижение противника на некоторых направлениях.
Силы Обороны Украины восстановили позиции в районе Липцов. Враг продвинулся возле Нью-Йорка, Катериновки, Селидово и Новоселидовки,
– говорится в сообщении DeepState.
ВСУ удалось восстановить свои позиции возле Липцов: смотрите карту
Есть продвижение врага возле Нью-Йорка: смотрите карту
Россияне продвинулись возле Селидово: смотрите карту
Оккупанты имеют успехи у Новоселидовки: смотрите карту
Напомним, на днях немецкое издание Bild написало, якобы оккупанты "взяли в полукольцо" Селидово. В ВСУ прокомментировали такую информацию, отметив, что в зоне ответственности 25 отдельной воздушно-десантной бригады позиции никуда не делись.