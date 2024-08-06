Россияне продвинулись в Донецкой области: карта боевых действий 6 августа
На Покровском направлении украинские военные отбили 41 вражеский штурм, на Торецком направлении - 26 атак. Всего на фронте зафиксировано 133 боевых столкновения.
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 6 августа обновил информацию о ситуации на поле боя. Также следить за тем, как меняется линия фронта в Украине можно с помощью онлайн-карты Deep State.
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Где фиксируют продвижение россиян
Так, по данным аналитиков DeepState, враг продвинулся возле Желанного, Нью-Йорка, в Железном и Северном. И зашел на окраины Торецка.
Враг продвинулся возле Желанного:
Фиксируют продвижение возле Нью-Йорка:
А также в Желанном:
И Северном:
Продвижение на Торецком направлении
Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили в обзоре о продвижении врага на Торецком направлении.
Отмечают, что российские оккупационные войска продолжали наступательные действия в направлении Часового Яра в Донецкой области.
Геолокационные кадры свидетельствуют, что войска России продвинулись к улице Космонавтов в центре Дружбы. Кроме того, россияне продвинулись на запад через улицу Школьную и через улицу Центральную в западной окраине Северного.
Часов Яр на карте:
Ситуация на фронте
На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, всего произошло пять боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое.
Волчанск на карте:
На Купянском направлении противник семь раз атаковал позиции ВСУ. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Петропавловки, Берестового и Стельмаховки.
Стельмаховка на карте:
На Лиманском направлении войска ВСУ отбили десять атак оккупантов неподалеку Макеевка, Тернов, Невского и в Серебрянском лесу.
Макеевка на карте:
На Северском направлении Силами обороны также отражено 13 штурмовых действий, вблизи Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Переездного и Выемки.
На Краматорском направлении наши воины остановили 13 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра и Ивановского Донецкой области.На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил 26 атак неподалеку населенных пунктов Северное, Торецк и Нью-Йорк. На Покровском направлении наши защитники отбили 41 вражеский штурм. Противник концентрировал усилия в районах Пантелеймоновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой и Яснобродовки Донецкой области. На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Константиновка, где враг семь раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Времовском направлении агрессор совершил четыре штурма позиций ВСУ неподалеку Водяного и Раздольного Донецкой области.На Ореховском направлении войска отбили одну атаку противника в направлении Роботино, враг успеха не имел. На Приднепровском направлении подразделения Сил обороны успешно отбили шесть атак россиян.