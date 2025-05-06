Россияне просчитались: благодаря чему удалось уничтожить сразу два вражеских Су-30

Украинские силы впервые в мире сбили российский Су-30 морским беспилотником Magura. Это произошло 2 мая в Черном море возле Новороссийска. Использование истребителя для подобных целей свидетельствует о том, что Россия имеет проблемы с оружием.

Израильский военный обозреватель Давид Шарп в эфире 24 Канала рассказал, что у россиян серьезные проблемы с поражением быстрых и маневренных беспилотных катеров. У них нет управляемого высокоточного оружия, способного с воздуха уничтожать такие цели с безопасного расстояния.

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Истребителям сложно атаковать катера

Из-за этого им приходится либо сбрасывать авиабомбы – что малоэффективно, – или приближаться и стрелять из пушек или сбрасывать бомбы вблизи.

Это результат технологической отсталости. У западных стран такое оружие есть. А когда приходится действовать по старинке, надо выбирать: вертолет, медленный самолет или истребитель. Вертолет в хороших условиях может уничтожить катер, но те уже способны стрелять в ответ – особенно если вертолет зависает или медленно летит,

– объяснил Шарп.

По его словам, катера могут использовать ПЗРК или дистанционно управляемые пулеметы. Есть также ракеты AIM-9, которые эффективнее ПЗРК и могут поразить цели с большего расстояния. Поэтому вертолеты и патрульные самолеты становятся легкой мишенью. Зато быстрым истребителям труднее атаковать эти катера, но они менее уязвимы.

Ракеты класса "воздух–воздух", которые редко применяются сейчас в боях из-за средней или большой дальности, могли бы быть эффективными при ближних атаках или при сбросе бомб,

– отметил он.

Шарп подытожил, что россиянам придется менять тактику или искать другие способы борьбы с такими катерами – например, с помощью флота. Или же создать новое оружие. Но это занимает годы, и если не сделали этого раньше, сейчас быстро ничего не получится.