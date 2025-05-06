Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп в ефірі 24 Каналу розповів, що у росіян серйозні проблеми з ураженням швидких і маневрених безпілотних катерів. У них немає керованої високоточної зброї, здатної з повітря знищувати такі цілі з безпечної відстані.

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Винищувачам складно атакувати катери

Через це їм доводиться або скидати авіабомби – що малоефективно, – або наближатися і стріляти з гармат чи скидувати бомби зблизька.

Це результат технологічної відсталості. У західних країн така зброя є. А коли доводиться діяти по-старому, треба вибирати: гелікоптер, повільний літак чи винищувач. Гелікоптер у хороших умовах може знищити катер, але ті вже здатні стріляти у відповідь – особливо якщо гелікоптер зависає чи повільно летить,

– пояснив Шарп.

За його словами, катери можуть використовувати ПЗРК або дистанційно керовані кулемети. Є також ракети AIM-9, які ефективніші за ПЗРК і можуть уразити цілі з більшої відстані. Через це гелікоптери й патрульні літаки стають легкою мішенню. Натомість швидким винищувачам важче атакувати ці катери, але вони менш уразливі.

Ракети класу "повітря–повітря", які рідко застосовуються нині у боях через середню або велику дальність, могли б бути ефективними при ближніх атаках або при скиданні бомб,

– зазначив він.

Шарп підсумував, що росіянам доведеться змінювати тактику або шукати інші способи боротьби з такими катерами – наприклад, за допомогою флоту. Або ж створити нову зброю. Але це займає роки, і якщо не зробили цього раніше, зараз швидко нічого не вийде.