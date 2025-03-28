Враг просчитался: как ВСУ перерезали россиянам операцию "Труба" на Курщине

Россияне выставляют на обозрение газовую трубу, которая якобы спасла Суджу и помогла в проведении так называемой "сво". Тогда оккупанты прошли более 10 километров по этой трубе, пытаясь попасть в тыл ВСУ, но были уничтожены.

Как рассказал 24 Каналу OSINT-аналитик, военный эксперт Виталий Кононученко, такая операция не была новой. Враг скопировал ее, но не так успешно, как впервые.

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Как удалось остановить врага

Россияне скопировали эту операцию с подобных, которые выполняли в Авдеевке в январе – феврале 2024 года. Тогда они смогли проникнуть в наши тыловые позиции именно через промышленную трубу.

К сожалению, врагу удалось отрезать наши передовые подразделения. Но после этого соответствующие структуры сделали выводы, разработали целую методичку, как противодействовать подобным операциям, чтобы они не повторились.

Если говорить о такой же операции вблизи Суджи, то там сразу был просчет врага в том, что их заметили еще тогда, когда они начинали операцию. Если бы они смогли проникнуть в тыл и только тогда их увидела наша разведка, то операция действительно была бы удачной, но произошло по-другому,

– подчеркнул OSINT-аналитик.

Наши разведывательные дроны заметили передвижения врага еще тогда, когда он пытался продвинуться по трубе. Когда россияне начали из нее выходить, по ним открыли огонь из артиллерии, кассетных боеприпасов.

По словам моего знакомого, который служит в 82 бригаде, их просто "косили" из пулемета внутри трубы. То есть эту операцию назвать удачной точно нельзя, если сравнивать с Авдеевкой,

– подчеркнул Виталий Кононученко.

Но, если мы отвечаем на вопрос, смогли ли россияне проникнуть сквозь нашу линию обороны, то это им действительно удалось в нескольких местах. Однако это не тот результат, который они изначально планировали.

Напомним, утром 8 марта около 100 россиян пыталась по газопроводу дойти до позиций украинских сил. Но наши десантники организовали засаду и ждали врага у выхода из трубы. Удалось ликвидировать 80% личного состава противника.