Проверяют детей от 10 лет: кого ищут оккупанты в Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе россияне начали проверять детей. Около двух недель назад они приступили к настоящим рейдам – останавливают несовершеннолетних и смотрят их гаджеты.

Об этом 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он объяснил истинную цель оккупантов в этих проверках.

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Ищут представителей сопротивления

Во время проверок несовершеннолетних российские оккупанты на самом деле ищут их родителей, которые имеют проукраинскую позицию и причастны к сопротивлению, отметил Андрющенко. По мнению врага, они могут использовать гаджеты своих детей для связи, поэтому они пытаются найти таким образом всяческую информацию.

"Отмечу, потому что мы консультируем наших людей так не делать, существуют другие средства связи. Однако детей проверяют и что будет за этим в дальнейшем – не знаю, будем смотреть. Мы уже не удивляемся никаким усилением", – отметил советник мэра Мариуполя.

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Отметим, на днях стало известно об убийстве российскими оккупантами во временно оккупированном Бердянске двух подростков – Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова. В сеть попало предсмертное видео 16-летнего Тиграна с автоматом в руках, где его последними словами были: "Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине". Коллаборант Владислав Рогов заявил о ликвидации подростка.

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