Россияне пускали БпЛА по Полтавщине: в ОВА рассказали, есть ли попадания

21 февраля 2024, 23:03
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Филип Пронин

Вечером 21 февраля на Полтавщине слышали громкие взрывы. В областной военной администрации поделились информацией о последствиях вражеской атаки.

Отметим, что о воздушной тревоге в области сообщили в 20:56. Уже через полчаса Воздушные Силы предупредили о российских БПЛА в регионе.

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Атака на Полтавщину

Вечером 21 февраля российская армия в очередной раз запустила по украинским городам дроны "Шахед". В частности, под вражеским ударом оказалась Полтавская область. Воздушные Силы несколько раз писали о пролете нескольких групп БпЛА – "Шахеды" двигались курсом на Миргород. Впоследствии там слышали взрывы – примерно в 22:23.

Уже в 22:54 отбои воздушной тревоги начали раздаваться по всем областям. Председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин сразу же поделился результатами работы ПВО

Оккупанты атаковали Полтавщину несколькими группами БпЛА. Звуки взрывов слышали в Миргородском районе. По предварительной информации жертв и пострадавших нет, разрушений также,
– написал Пронин.

В то же время дроны также фиксировали в Харьковской области в районе Чугуева, а также на границе с Сумской областью.

Удары по Полтаве

  • Накануне – также ночью, Россия в очередной раз атаковала Полтавскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". Оккупанты ударили по промышленному объекту, в результате чего там вспыхнул пожар. К счастью, люди не погибли и не пострадали.
  • В ночь на 16 февраля на Полтавщине было попадание на открытой территории. Вероятно, ракета упала посреди поля, поэтому не вызвала никаких разрушений и не навредила людям. В течение тех суток на территории региона 6 раз звучала воздушная тревога.
  • В ночь на 15 февраля оккупанты попали в складское помещение в области. Стоит заметить, что на рассвете оккупанты запустили по Украине ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95. Атака россиян вызвала пожар на площади 100 квадратных метров.

Автор: Дмитро Усик