Россияне пускали БпЛА по Полтавщине: в ОВА рассказали, есть ли попадания

Вечером 21 февраля на Полтавщине слышали громкие взрывы. В областной военной администрации поделились информацией о последствиях вражеской атаки.

Отметим, что о воздушной тревоге в области сообщили в 20:56. Уже через полчаса Воздушные Силы предупредили о российских БПЛА в регионе.

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Атака на Полтавщину

Вечером 21 февраля российская армия в очередной раз запустила по украинским городам дроны "Шахед". В частности, под вражеским ударом оказалась Полтавская область. Воздушные Силы несколько раз писали о пролете нескольких групп БпЛА – "Шахеды" двигались курсом на Миргород. Впоследствии там слышали взрывы – примерно в 22:23.

Уже в 22:54 отбои воздушной тревоги начали раздаваться по всем областям. Председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин сразу же поделился результатами работы ПВО

Оккупанты атаковали Полтавщину несколькими группами БпЛА. Звуки взрывов слышали в Миргородском районе. По предварительной информации жертв и пострадавших нет, разрушений также,

– написал Пронин.

В то же время дроны также фиксировали в Харьковской области в районе Чугуева, а также на границе с Сумской областью.

Удары по Полтаве