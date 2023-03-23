Типичные сказочки об "украинском ПВО": россияне пытаются оправдать ракетный удар по Запорожью

22 марта российские оккупанты цинично ударили ракетами по многоэтажке в Запорожье. К сожалению, в результате попадания один человек погиб.

Несмотря на доказательства, россияне безрезультатно пытаются обвинить Украину в ударе по жилому дому. К счастью, русская пропаганда работает только в одном направлении.

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Какие версии придумывают россияне

Так называемый член главного совета администрации Запорожской области коллаборант Владимир Рогов заявил, что в разрушении дома в Запорожье виновата украинская ПВО. А "все ее операторы, причастные к разрушению домов мирных граждан, пойдут под суд".

После знаменитой фразы Рогова о том, что "украинские синицы уничтожают российских снегуров" уже не удивительно, что подобные глупости снова вылетают из его уст.

На самом же деле, по данным Воздушных сил ВСУ, именно оккупанты нанесли удар по запорожской многоэтажке. Вероятно, захватчики атаковали с РСЗО "Торнадо С".

Тем более, координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби также заявил, что это "безусловно" согласуется с предыдущими подобными атаками".

Очевидно, что россияне не обращают внимания на то, чтобы избежать таргетинга на гражданских лиц. Поэтому это вполне возможно,

– заявил Кирби.

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