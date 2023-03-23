Типичные сказочки об "украинском ПВО": россияне пытаются оправдать ракетный удар по Запорожью
22 марта российские оккупанты цинично ударили ракетами по многоэтажке в Запорожье. К сожалению, в результате попадания один человек погиб.
Несмотря на доказательства, россияне безрезультатно пытаются обвинить Украину в ударе по жилому дому. К счастью, русская пропаганда работает только в одном направлении.
Кстати говоря 4 – "тяжелые", юноша – в критическом состоянии: что известно о пострадавших после обстрела Запорожья
Какие версии придумывают россияне
Так называемый член главного совета администрации Запорожской области коллаборант Владимир Рогов заявил, что в разрушении дома в Запорожье виновата украинская ПВО. А "все ее операторы, причастные к разрушению домов мирных граждан, пойдут под суд".
После знаменитой фразы Рогова о том, что "украинские синицы уничтожают российских снегуров" уже не удивительно, что подобные глупости снова вылетают из его уст.
На самом же деле, по данным Воздушных сил ВСУ, именно оккупанты нанесли удар по запорожской многоэтажке. Вероятно, захватчики атаковали с РСЗО "Торнадо С".
Тем более, координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби также заявил, что это "безусловно" согласуется с предыдущими подобными атаками".
Очевидно, что россияне не обращают внимания на то, чтобы избежать таргетинга на гражданских лиц. Поэтому это вполне возможно,
– заявил Кирби.
Россия атаковала Запорожье: что известно
- Российские военные утром 22 марта в который раз атаковали Запорожье, выпустив по городу 6 ракет Одна из ракет окупантов попала в многоэтажку. Во время тревоги в городе слышали сразу несколько взрывов.
- По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, средства ПВО не могут перехватить "Торнадо-С", в том числе и ЗРК Patriot, который должна получить Украина. В то же время в ГСЧС сообщили, что враг атаковал город с РСЗО "Смерч".
- На ракетный террор отреагировал Владимир Зеленский, который опубликовал видео попадания в здание. На видео видно, что ракета падает на дом за баллистической траекторией.
- Анатолий Куртев сообщал, что в двух домах, куда попали россияне, разрушен по одному подъезду. По его словам, квартиры не подлежат проживанию.
- В США считают, что Россия могла целенаправленно атаковать жилые дома. Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сказал, что удар по Запорожью – это российский сценарий.
- По состоянию на 19.00 22 марта поисково-спасательные работы завершены.