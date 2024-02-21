Россияне пытаются отбить Роботино: разведка Британии рассказала об активизации оккупантов
Источник:Ministry of Defence
Российские захватчики не оставляют попыток атаковать позиции наших защитников на Запорожском направлении. Сейчас оккупанты продолжили и, скорее всего, усилили наступление возле села Работино.
В августе 2023 года ВСУ полностью освободили населенный пункт Роботино от оккупантов. Бойцы продолжали движение юго-восточнее населенного пункта и южнее Малой Токмачки. Сейчас же враг активизировался на этом направлении.
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Оккупанты пытаются отбить Роботино
По данным британской разведки, сухопутные войска России продолжили и, вероятно, усилили наступление в направлении села Роботино, которое ранее было отбито Вооруженными Силами Украины. С тех пор село остается на линии фронта.
Сообщается, что российская 58 общевойсковая армия и российские воздушно-десантные войска (ВДВ – 24 Канал), действовавшие в этом районе, понесли тяжелые потери во время украинского контрнаступления.
Впрочем, Минобороны Британии рассказало, что сейчас темп боевых действий, что с тех пор снизился, резко вырос. Скорее всего, усилия России по вербовке, что продолжаются, позволили оккупантам восстановиться на этом направлении.
За последнюю неделю российские силы усилили атаки на нескольких точках линии фронта, вероятно, с целью растянуть украинские силы,
– говорится в сообщении.
Ранее военный эксперт Роман Свитан предположил, что сейчас у россиян еще есть как минимум 2 направления, где они попытаются за месяц – полтора выровнять фронт.
В частности, оккупанты бросят максимальное количество сил и средств в район Роботино, а также будут давить вблизи Кременной. А по Авдеевке, вероятно, остановятся.
Россияне начали активно штурмовать Роботино: главное
- После захвата Авдеевки россияне начали стягивать большое количество войск на Запорожское направление. Известно также, что оккупанты уже начали наступательные действия на Роботино. Они пытаются зайти в само село.
- Однако, по словам военного обозревателя Давида Шарпа, для существенного прорыва Россия не сможет одновременно ввести большое количество сил, и даже если бы так, не смогла бы их правильно использовать, о чем свидетельствует опыт.
- Если у россиян таки есть достаточно резервов на этом направлении, можно предположить, что для них Роботино будет приоритетной целью. Тем более, что село открывает украинским военным дорогу на Токмак – чрезвычайно важный город для обеих сторон.