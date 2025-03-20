Россияне пытаются малыми группами прорваться через границу Сумщины, – ВСУ

В приграничных районах Сумской области фиксируют попытки прорыва российских диверсионно-разведывательных групп. Украинские военные мгновенно реагируют на действия оккупантов, и уничтожают эти группы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника пресс-службы 15 мобильного пограничного отряда "Стальная граница" Ивана Шевцова в эфире телемарафона.

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Какова ситуация в приграничье Сумщины

Шевцов рассказал, что российские войска пытаются малыми группами прорваться через границу в Сумской области.

Это больше похоже на разведывательно-диверсионные группы, маленькими группами 2 – 3 военнослужащих, враг пытается заходить на определенных направлениях,

– отметил начальника пресс-службы.

Он также добавил, что эти группы оккупантов оперативно уничтожаются. Также россияне пока не применяют тяжелую технику для продвижения.

К слову, в ГПСУ рассказали, что россияне пытаются закрепиться в районе сел Новенькое и Журавка на севере Сумщины. В планах врага окружить украинские подразделения Сил обороны в Курской области.