Россияне пытаются прощупать линию обороны ВСУ в Сумской области: в ОВА объяснили причины
Российские войска пытаются исследовать линию обороны ВСУ в Сумской области. Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий назвал цель врага.
Одна из причин – оккупанты хотят понять, насколько украинские защитники готовы защищать регион и границы Украины. Об этом Дмитрий Живицкий рассказал в совместном телемарафоне, сообщает 24 канал.
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Он отметил, что они еще могут бояться контрнаступления украинских войск, ведь со своей стороны укрепляют границу.
А также российские войска ракетным обстрелом разрушили мост через реку Клевень. Это как раз дорога, ведущая в направлении России и недалеко от границы.
Мы понимаем, что у них по этому направлению наступать, вероятно, планов нет. Ведь это как раз мост, через который можно было бы совершать наступление,
– объяснил Дмитрий Живицкий.
"Также они окапываются, ведут работы по укреплению собственной границы, строят опорные пункты, блокпосты. Мы понимаем, что орки боятся возможного контрнаступления, боятся за свою границу", – добавил Живицкий.
Какая ситуация в Сумской области: последние новости
- В Шосткинском районе Сумщины прошел бой с российскими оккупантами. Однако прорыв госграницы не зафиксирован. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
- Российские военные продолжают обстреливать территорию Сумской области. Только за 17 мая зафиксировано более 70 взрывов.
- Ситуация на приграничной Сумщине снова неспокойная. Там были вражеские обстрелы границы, но она под надежной защитой наших военных.
- Утром 16 мая вражеская диверсионно-разведывательная группа попыталась прорвать государственную границу и зайти на территорию Сумской области. Украинские пограничники дали бой противнику. К сожалению, есть погибшие.
- Враг утром 16 мая открыл огонь по приграничной территории Сумщины. Это был отвлекающий маневр, который должен помочь диверсионно-разведывательной группе попасть на территорию Украины.
- Следователи ГБР активно работают в освобожденном от захватчиков Тростянце Сумской области. Там они нашли документы, доказывающие, что россияне хотели полностью оккупировать территорию Украины.
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