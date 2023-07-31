Боятся новых атак: как оккупанты готовят оборону Крымского моста от дронов

После недавней атаки на Крымский мост россияне приступили к организации обороны незаконной застройки. В частности, они устанавливают защиту против морских дронов.

Пропагандистские СМИ сообщают, что россияне устанавливают противодиверсионные боновые заграждения у моста. Они убеждают, что такие ограждения помогут предотвратить новые атаки.

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Ограждение должно спасти от новых атак

Как сообщили оккупанты, ограждение должно защитить как от поставленного оружия НАТО, так и от переработанных под дроны-камикадзе гидроциклов. Такие заграждения предназначены для защиты от надводных и подводных дронов.

Россияне устанавливают защиту от дронов / российские СМИ

В частности, последний раз мост атаковали 19 июля именно с помощью надводных дронов, начиненных взрывчаткой.

Россияне планируют установить боновые заграждения по всему периметру Крымского моста.

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