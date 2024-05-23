Россияне хотели штурмовать остров Нестрига, но неожиданно разлетелись: видео 18+

В сети начало активно распространяться кадры неудачного штурма оккупантов на остров Нестрига. На видео можно увидеть как "псковские" десантники мчались на лодке и попали под огонь ВСУ.

Напомним, что остров Нестрига находится под контролем ВСУ с 28 апреля 2024 года. Видео отражения штурма опубликовал командир 414 отдельного батальона ударных беспилотных авиационных систем Корпуса Морской Пехоты с позывным "Мадьяр".

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ВСУ уничтожили катер россиян, на котором пытались штурмовать остров Нестрига

Российские войска попытались снова захватить остров Нестрига в Херсонской области, контроль над которым недавно вернули ВСУ.

На опубликованном видео можно увидеть, как семеро оккупантов направляются на катере вдоль острова. Впрочем, доплыть им не суждено, ведь их накрыли огнем ВСУ.

Как оккупанты штурмовали остров Нестрига: видео 18+

Обратите внимание, что российские войска уже пытались штурмовать этот остров 8 мая. По словам представителя ОК "Юг" Дмитрия Плетенчука, россияне хотели бы закрепиться там, ведь это наиболее удаленный от побережья островок.

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