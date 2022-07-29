Для путина должно быть специальное место в аду, – политолог об убийствах в Оленевке
Оккупанты организовали массовое убийство украинских военнопленных в Оленевке. Поступок россиян – проявление терроризма высочайшего уровня, за который россия должна быть наказана.
Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Утром 28 июля оккупанты обстреляли колонию №120 в оккупированном поселке Оленевка Донецкой области.
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Жертвами атаки россиян стали украинские военнопленные. По данным Офиса Генпрокурора, погибли около 40 человек и еще 130 получили ранения.
"Для путина должно быть место в аду"
Давидюк отметил, что оккупанты своими преступлениями подтверждают, что окончательно потеряли человеческий облик.
Это экстремизм, это терроризм! Для россиян, для путина и его солдат должно быть специальное место в аду, где они должны вечно мучиться за то, что делали,
– подчеркнул политолог.
Он добавил, что 29 июля стало одной из чёрных страниц в истории Украины.
"Зачистка преступлений"
По мнению Давидюка, оккупанты устроили теракт в колонии в Оленевке, чтобы скрыть преступления против наших военных.
Это зачистка преступлений. Думаю, россияне подвергали наших бойцов бесчеловечным пыткам. Там были и военные преступления, и преступления против человечности,
– сказал он.
Политолог напомнил, что именно в колонии в Оленевке находилось много вышедших с "Азовстали" украинских военных.
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"россияне пытались выбить из них признание в фашизме, хотели заставить этих ребят заговорить путинскими клише. Понятно, что никто не поддался", – сказал Давидюк.
Он добавил, что оккупанты не пускали в колонию представителей ООН или других международных организаций.
Что должна делать Украина
По словам политолога, Украина должна созвать заседание ООН и добиваться того, чтобы россию признали государством-спонсором терроризма.
Сегодня мир должен объединиться и принять меры к путину больше, чем в свое время к Осаму бен Ладену или Саддаму Хусейну. Ведь Путин сейчас совершает в десятки раз большие преступления,
– подчеркнул Давидюк.
Николай Давидюк отреагировал на зверства оккупантов: смотрите видео
Убийство пленных в Оленевке: последние новости
- Службе безопасности Украины удалось перехватить разговор двух российских оккупнатов о массовом убийстве пленных в Оленевке. Один из оккупантов заявляет, что российская пропаганда лжет, никакого "обстрела ВСУ" не было, а преступление совершили сами россияне.
- Ранее российская пропаганда сразу начала разгонять ложь о том, что обстрел колонии произвели ВСУ. Но в лихорадке они совершили обратное – признались в преступлении. В частности, советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко сообщил о деталях, указывающих на то, что именно оккупанты обстреляли колонию в Оленевке. Пропагандисты кичатся тем, что "ни один из сотрудников СИЗО" не пострадал. Если бы обстрел был делом ВСУ, то персонал не успел бы убежать.
- Защитники "Азовстали" объявили охоту на палачей, причастных к массовому убийству в Оленевке.