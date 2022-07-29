Для путина должно быть специальное место в аду, – политолог об убийствах в Оленевке

Оккупанты организовали массовое убийство украинских военнопленных в Оленевке. Поступок россиян – проявление терроризма высочайшего уровня, за который россия должна быть наказана.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Утром 28 июля оккупанты обстреляли колонию №120 в оккупированном поселке Оленевка Донецкой области.

К теме россияне убивают наших военнопленных, чтобы принудить Украину к капитуляции, – Жданов

Жертвами атаки россиян стали украинские военнопленные. По данным Офиса Генпрокурора, погибли около 40 человек и еще 130 получили ранения.

"Для путина должно быть место в аду"

Давидюк отметил, что оккупанты своими преступлениями подтверждают, что окончательно потеряли человеческий облик.

Это экстремизм, это терроризм! Для россиян, для путина и его солдат должно быть специальное место в аду, где они должны вечно мучиться за то, что делали,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что 29 июля стало одной из чёрных страниц в истории Украины.

"Зачистка преступлений"

По мнению Давидюка, оккупанты устроили теракт в колонии в Оленевке, чтобы скрыть преступления против наших военных.

Это зачистка преступлений. Думаю, россияне подвергали наших бойцов бесчеловечным пыткам. Там были и военные преступления, и преступления против человечности,

– сказал он.

Политолог напомнил, что именно в колонии в Оленевке находилось много вышедших с "Азовстали" украинских военных.

Читайте также В ОП назвали трагедию в Оленивке одним из самых циничных преступлений россии

"россияне пытались выбить из них признание в фашизме, хотели заставить этих ребят заговорить путинскими клише. Понятно, что никто не поддался", – сказал Давидюк.

Он добавил, что оккупанты не пускали в колонию представителей ООН или других международных организаций.

Что должна делать Украина

По словам политолога, Украина должна созвать заседание ООН и добиваться того, чтобы россию признали государством-спонсором терроризма.

Сегодня мир должен объединиться и принять меры к путину больше, чем в свое время к Осаму бен Ладену или Саддаму Хусейну. Ведь Путин сейчас совершает в десятки раз большие преступления,

– подчеркнул Давидюк.

Николай Давидюк отреагировал на зверства оккупантов: смотрите видео

Убийство пленных в Оленевке: последние новости