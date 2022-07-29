Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Зранку 28 липня окупанти обстріляли колонію №120 в окупованому селищі Оленівка, що на Донеччині.
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Жертвами атаки росіян стали українські військовополонені. За даними Офісу Генпрокурора, загинуло близько 40 людей та ще 130 отримали поранення.
"Для путіна має бути місце у пеклі"
Давидюк зазначив, що окупанти своїми злочинами підтверджують, що остаточно втратили людську подобу.
Це екстремізм, це тероризм! Для росіян, для путіна та його солдатів має бути спеціальне місце в пеклі, де вони повинні вічно мучитися за те, що робили,
– наголосив політолог.
Він додав, що 29 липня стало однією із чорних сторінок в історії України.
"Зачистка злочинів"
На думку Давидюка, окупанти влаштували теракт у колонії в Оленівці, аби приховати злочини проти наших військових.
Це зачистка злочинів. Думаю, росіяни піддавали наших бійців нелюдським тортурам. Там були й воєнні злочини, й злочини проти людяності,
– сказав він.
Політолог нагадав, що саме у колонії в Оленівці знаходилося багато українських військових, які вийшли із "Азовсталі".
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"росіяни намагалися вибити з них зізнання у фашизмі, хотіли змусити цих хлопців заговорити путінськими кліше. Зрозуміло, що ніхто не піддався", – сказав Давидюк.
Він додав, що окупанти не пускали у колонію представників ООН чи інших міжнародних організацій.
Що має робити Україна
За словами політолога, Україна має скликати засідання ООН і домагатися того, аби росію визнали державою-спонсором тероризму.
Сьогодні світ має об'єднатися і вжити заходів до путіна більше, аніж свого часу до Осами бен Ладена чи Саддама Хусейна. Адже путін зараз вчиняє в десятки разів більші злочини,
– наголосив Давидюк.
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Вбивство полонених в Оленівці: останні новини
- Службі безпеки України вдалося перехопити розмову двох російських окупантів про масове вбивство полонених в Оленівці. Один з окупантів заявляє, що російська пропаганда бреше, ніякого "обстрілу ЗСУ" не було, а злочин вчинили самі росіяни.
- Раніше російська пропаганда почала розганяти брехню про те, що обстріл колонії здійснили ЗСУ. Але в гарячковості вони зробили протилежне – зізналися у злочині. Зокрема, радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко повідомив про деталь, яка вказує на те, що саме окупанти обстріляли колонію в Оленівці. Пропагандисти хизуються тим, що "жоден зі співробітників СІЗО" не постраждав. Якби обстріл був справою ЗСУ, то персонал не встиг би втекти.
- Захисники "Азовсталі" оголосили полювання на катів, що причетні до масового убивства в Оленівці.