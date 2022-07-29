Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Зранку 28 липня окупанти обстріляли колонію №120 в окупованому селищі Оленівка, що на Донеччині.

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Жертвами атаки росіян стали українські військовополонені. За даними Офісу Генпрокурора, загинуло близько 40 людей та ще 130 отримали поранення.

"Для путіна має бути місце у пеклі"

Давидюк зазначив, що окупанти своїми злочинами підтверджують, що остаточно втратили людську подобу.

Це екстремізм, це тероризм! Для росіян, для путіна та його солдатів має бути спеціальне місце в пеклі, де вони повинні вічно мучитися за те, що робили,

– наголосив політолог.

Він додав, що 29 липня стало однією із чорних сторінок в історії України.

"Зачистка злочинів"

На думку Давидюка, окупанти влаштували теракт у колонії в Оленівці, аби приховати злочини проти наших військових.

Це зачистка злочинів. Думаю, росіяни піддавали наших бійців нелюдським тортурам. Там були й воєнні злочини, й злочини проти людяності,

– сказав він.

Політолог нагадав, що саме у колонії в Оленівці знаходилося багато українських військових, які вийшли із "Азовсталі".

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"росіяни намагалися вибити з них зізнання у фашизмі, хотіли змусити цих хлопців заговорити путінськими кліше. Зрозуміло, що ніхто не піддався", – сказав Давидюк.

Він додав, що окупанти не пускали у колонію представників ООН чи інших міжнародних організацій.

Що має робити Україна

За словами політолога, Україна має скликати засідання ООН і домагатися того, аби росію визнали державою-спонсором тероризму.

Сьогодні світ має об'єднатися і вжити заходів до путіна більше, аніж свого часу до Осами бен Ладена чи Саддама Хусейна. Адже путін зараз вчиняє в десятки разів більші злочини,

– наголосив Давидюк.

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