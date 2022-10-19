Россияне пытались создать "добробат" из херсонцев: чем обернулась эта идея
На оккупированной Херсонской области россияне планировали создать "добровольческий" батальон. Даже назвали его именем Маргелова и привезли русского военного для управления им.
Об этом в эфире 24 канала рассказал депутат Херсонского облсовета и военный ТРО Сергей Хлань. Он отметил, что этот батальон вроде бы набирался, но результатов нет и никто физически его не видел.
Важно Вопросы считанных дней: Арестович раскрыл детали об антидронных системах, которые предоставят Украине
"В условиях, которые у нас сейчас происходят, говорить о какой-то мобилизации – невозможно. Пусть еще раздадут оружие нашим ребятам на оккупированной территории. Они помогут нашим военным поскорее деоккупировать Херсон и Правобережье", – подчеркнул Хлань.
Какую информацию слышат украинцы на временно оккупированной Херсонской области
Депутат Херсонского облсовета прокомментировал, что информационные пропагандисты, конечно, работают – выпускают газеты и раздают листовки по городу. Кроме того, есть 3 телевизионных пропагандистских канала и телеграм-каналы.
Но доступ к правдивой информации, доступ к информации с контролируемой Украиной территории – все же люди имеют,
– рассказал Сергей Хлань.
"Я общаюсь с людьми, которые находятся на оккупированной территории. Это общение есть ежедневно. Однако хочу отметить, что последние 3 суток действительно есть большая проблема с интернетом – сообщения приходят, разговоры пока нет", – добавил Хлань.
Смотрите видео: Сергей Хлань о ситуации на Херсонщине
По его мнению, оккупанты это сделали специально как раз перед принудительной эвакуацией-депортацией. Однако все же доступ к информации, хоть и слабый, но есть.
Последние новости из Херсона
- Украинские военные устроили жаркую ночь оккупантам. В Херсонской области пограничники уничтожили два вражеских склада с боеприпасами.
- Российский диктатор Владимир Путин ввел военное положение в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также частично оккупированных Запорожской и Херсонской областях. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
- Украинские защитники уверенно проводят контрнаступление в Херсонской области. На фоне успехов украинских военных оккупанты заявили о так называемой "эвакуации" из города. Однако это может быть ловушкой.