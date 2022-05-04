Россияне пытались взять Орехово, Александровку, Новоселку и Воевидку, но везде провалились
Источник:Генштаб ВСУ
Вражеские войска продолжают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Под прицелом у россиян населенные пункты Лиман, Орехово, Попасная, Большая Новоселка, Гуляйполе, Камышеваха и Орехов. На ряде этих направлений врагу не удалось преуспеть.
В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассказали, как длятся 70 сутки героического противостояния Украинской нации военному вторжению вражеской России.
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По данным Генштаба, основные усилия противника сосредоточены на ведении наступления на Донецком и Луганском направлениях. Речь идет о таких населенных пунктах, как Лиман, Орехово, Попасная, Великая Новоселка, Гуляйполе, Камышеваха и Орехов.
Лимановское направление
Российские войска сегодня пытались закрепиться в населенном пункте Александровка. Генштаб сообщает, что эти "потуги" противника были безуспешными.
Северодонецкое направление
Также оккупанты потерпели поражение в направлении населенного пункта Воеводовка Луганской области
Попаснянское направление
Россияне пытались расширить контроль над населенным пунктом Орехово, однако успеха не получили.
Новопавловское направление
Российские войска предприняли попытку штурма населенного пункта Новоселка. Благодаря украинским воинам, противник понес потери и решил отступить.
В Генеральном штабе ВСУ отметили, что враг производит перекидывание техники и личного состава железнодорожным транспортом с целью усиления группировки войск.
Какая ситуация на Донбассе: коротко
- По данным Генштаба, оккупанты хотят нарастить темпы наступления на востоке Украины, чтобы выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.
- Враг пытается прицельно атаковать продуктовые склады, зернохранилища, больницы и штабы гумпомощи в Луганской области. Сергей Гайдай сказал, что трудно говорить о том, сколько времени жители Попасной и Рубежного смогут еще продержаться в заблокированных и тяжелых городах. Запасов хватит примерно в неделю.
- 2 мая враг 25 раз открывал огонь по жилым массивам Луганщины. В эпицентре обстрелов оказались Северодонецк, Рубежное, Попасная, Горская община.
- За сутки 1 мая оккупанты 18 раз обстреляли населенные пункты Луганской области. Официально уже зафиксировано разрушение 28 домов. В частности, есть информация о трех погибших и троих раненых, среди которых малолетний ребенок.
- Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что боевики 2 мая ранили 8 жителей Донецкой области. Еще 4 гражданских пострадали в Луганской области – раненым оказали медицинскую помощь в Бахмуте.
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